李四川友善育兒 提容獎促企業設托兒所

兒童節將至，國民黨新北市長參選人李四川提出友善育兒政策，若他當選市長，將研議透過容積獎勵與房屋稅優惠，提高企業誘因附設托兒所，擴大托育容量，減輕員工負擔，更有助企業留才與競爭力，打造更友善育兒與就業環境。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧指出，她在立院爭取育兒津貼提高至五千元起，托育補助加碼至七千元起，新生兒補助至每胎十萬元，為新手爸媽增加留職停薪津貼至八成薪，更對早產兒家庭提供照顧津貼三萬元等政策，「老小都顧好、三明治爸媽沒煩惱」。

李四川昨參訪企業托兒所時提及，許多年輕人顧慮養育與照顧壓力不敢生，市府可協助更多企業導入「容積獎勵」機制，設企托提供一定比率容獎，讓企業空間規畫更彈性，降低設置成本。

此外，企業自設托育中心的樓地板面積研議比照公益用途，減免或免繳房屋稅，讓企業感受實質的政策誘因，而非僅是精神鼓勵。

有企業代表說，過去員工為接送孩子常擔心遲到，甚至面臨交通安全壓力，公司設置托兒所後，員工送完小孩直接上班，作法受肯定，目前托兒所運作穩定，還開放名額給鄰近住戶，回饋社區。

城鄉局表示，過去新北市有類似作法，當企業蓋住宅或廠辦，可捐贈公益設施給市府當公托或社宅等，市府依都市計畫法新北市施行細則給容積獎勵。

至去年底，新北企業附設托兒所七十二家包含托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧服務中心等。勞工局表示，過去設置困難多因成本高、場地取得困難，缺乏專業經營能力及員工子女年齡不一等，不符效益。

國民黨議員江怡臻說，企業最困難是空間取得，若是透過容獎確實能解決育兒困境。

民進黨議員李倩萍表示，企業量體若不足就無法實行，如今少子化，政府推動準公托，只要準公托與公托價差拉近，家長選擇更高，無須硬找空間。