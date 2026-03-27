18至70歲女佔4成 汐止區婦女大學流行舞持續開課

汐止區婦女大學今年春季班開課了，其中在湖光市民活動中心開辦的流行舞蹈班，吸引不少婆婆媽媽來學舞運動，根據統計，目前汐止區18-70歲的婦女朋友佔了總人口數的4成左右，汐止區公所也將持續開辦相關課程，希望婦女朋友多走出家門，就近上一些自己有興趣的課，放鬆一下也讓生活更豐富。

課堂上一樣是先暖身，接著老師拆解動作，讓學員跟著慢慢學，接著播放音樂，跟著律動，鳥兒老師帶著大家跟著時下流行歌曲，跳K-POP流行舞，有人上一期有來上過課，也有人是第一次來跳流行舞，但都很快的跟上老師的節奏，流行舞沒有年齡之分，大家展現熱情活力。

鳥兒老師提到，今年的婦女大學春季班開課，一樣很多人報名，今年依舊會帶著大家多多動動身體，美麗健姿，也會配合最近出的新歌，讓大家聽到最近的歌是什麼，還有學最新的舞步。

學員說，在家就是看電視追劇，所以來這邊動一動，也能更健康，挺好的，跳現代流行舞，也感覺自己比較年輕，老師很會教。

湖光里長杜金泉指出，去年開辦課程大家反應都很熱烈，有開春季跟秋季課程，里民都希望中間不要停斷，幸好老師很配合有持續上課，讓大家都可以多走出來運動，尤其是下午時間放鬆一下，讓退休人士或是家庭主婦可以動一動，不會都在家裡很無聊。

汐止區長林慶豐表示，針對婦女大學流行舞蹈班，今年持續開班，目前汐止區總人口數已經有21萬多人，其中婦女也就是18-70歲的婦女朋友，大概已經有8萬5千多人，佔人口比例已經達到40%左右，期盼開辦更多相關課程，今年流行舞蹈班老師教學風格依舊很活潑精彩，也期盼如果這一期沒有報名到的，下次如果持續有開設相關課程，歡迎所有婦女好朋友踴躍參加。