推植栽的交換站 汐止區長青里植物銀行復育有成

汐止區長青里環境綠美化再升級，推動植物銀行做為里內植栽的交換站，有些里民家裡種不活的，可以到里辦公處交換，以物易物，或是有人不要丟出來的，里長都會整理復育，像是最近的積水鳳梨、腋唇蘭等等，希望推動社區住家一起種花花草草綠美化，居住環境更好。

長青里長陳建興表示，有許多盆栽都人家不要的，撿回來重新種植就又活了，還可以再送給別人，其中像是龍吐珠盆栽，就是有人可能種不太活，不要丟出來的，也是插枝法就會活了，也分給很多里民，開花很漂亮，一旁的曇花也是類似狀況，有時候是季節性問題，像弧挺花以為不開花了，其實就是水澆太多，人家丟出來，自己就去撿，種活了大家又覺得很漂亮，就會想拿回去種，當下也會教里民要怎麼栽種，花才會開的好。

就是因為捨不得花花草草就這麼被丟掉，所以汐止區長青里辦公處一直在推動植物銀行，做為里內植栽的交換站，受到里民肯定，讓社區更多人一起植栽綠美化，居住環境會更好，像是有些里民家裡種不活的，都可以到里辦公處交換，以物易物，換個不同的花花草草回去種，或是有人不要丟出來的，里長陳建興都會整理復育。

像是最近的積水鳳梨、腋唇蘭等等，再加上木頭或是有人丟出來一堆不要的蛇木，這在里長的眼中都是寶，撿回來後加工，不同的花也可以裝飾一盤，展現園藝新風貌。

從土地公廟旁再到里長家的庭院，都是里內復育的植物銀行，好多盆栽都是最近拿回來插枝復育的，從櫻花樹接枝開始，揪里民一起，再到現在的植物銀行，透過社區家戶植栽綠美化，愛種花花草草，讓居住環境充滿綠意。