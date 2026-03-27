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雙溪區清明掃墓服務啟動 服務站與交通管制同步上路

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
為維護掃墓期間交通順暢，雙溪區公所同步實施交通管制措施，減少車流壅塞情形。圖／觀天下有線電視提供
為維護掃墓期間交通順暢，雙溪區公所同步實施交通管制措施，減少車流壅塞情形。圖／觀天下有線電視提供

因應清明節祭祖需求，雙溪區公所規劃辦理清明法會及掃墓服務措施，於頂坪公墓及周邊地區設置服務站，並於多個重點時段提供便民服務，在4月初週末及清明節當日，將於頂坪公墓納骨塔前廣場及周邊據點設置掃墓服務站，方便民眾就近利用相關資源，提升祭祀效率與安全性。

為維護掃墓期間交通順暢，雙溪區公所同步實施交通管制措施，於指定日期及時段進行單向通車管制，由中正路口進入頂坪公墓區域，以減少車流壅塞情形。各時段管制時間依活動性質調整，包含法會當日、週末掃墓期間及清明節當日，全面引導車流動線，確保人車安全與通行秩序。

此外，服務站備有多項掃墓所需用品，包括礦泉水、大鐮刀、小鋤頭、手套、水桶、掃具、紙錢集中袋及流動廁所等，並設置急救箱、防蚊液與酒精等防護物資，提供民眾使用。

區公所提醒，因物資數量有限，建議民眾儘量自行攜帶掃墓用品，共同維持良好祭祀環境，讓清明祭祖活動更為順利圓滿。

交通管制 公墓 掃墓

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