雙溪區新基里銀髮共餐熱絡登場 行動劇宣導性平與反暴

新北市雙溪區新基里舉辦每月一次的銀髮共餐活動，適逢農曆年後首次辦理，吸引眾多長者熱情參與，現場氣氛溫馨熱絡。活動也透過行動劇宣導反家庭暴力與性別平等，透過貼近日常的劇情，引導認識暴力樣態，並強調尊重與平等互動，提升理解與防暴意識。

活動中，長者們一同用餐、交流近況，不僅促進彼此情感聯繫，也展現社區凝聚力。區長劉盈良特別到場關心長者，親切寒暄並一同共餐，讓長輩感受到滿滿關懷。此次活動亦結合宣導內容，由正覺教育基金會透過生動活潑的行動劇形式，向長者傳遞反家庭暴力及性別平等的重要觀念。藉由貼近日常生活的劇情演出，引導長者認識各類型態的暴力行為，並強調尊重彼此、建立平等互動關係的重要性，讓觀念更容易理解與吸收。

雙溪區公所表示，推動性別平等與防治家庭暴力，不僅是社會整體的責任，更需從社區扎根，透過多元方式持續宣導，提升民眾敏感度與自我保護意識。透過銀髮共餐結合宣導活動，不僅豐富長者生活，也讓正確觀念深入人心，共同打造更友善、安全與互相尊重的社區環境。