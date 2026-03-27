金山區公所攜手學生關懷獨老 按摩、表演溫馨熱鬧

金山區公所、衛生所與志工以往都會一同前往關懷獨居長者，為了營造更多的溫暖，金山區公所開啟關懷獨老新模式，邀請金山區內國小學童一起踏入社區關懷獨居長輩，讓獨老擁有公部門專業的評估與服務之餘，還有學童給予情感上的陪伴與互動，讓獨居長輩溫暖滿滿笑容滿面。

新模式的關懷行程，區長帶領國小學生走訪獨老家中，在與長輩關懷的過程中，學童展現活潑熱情陪伴長輩，聽到爺爺腿腳不好，還主動幫忙按摩，並且也表演了最近練習的熱力舞蹈給長輩看，有了學生的陪伴，爺爺笑的開心，幫學生鼓勵鼓掌，給予用功向學的鼓勵。

金山區長劉昌松表示，這次由中角國小的學生走入社區，到訪萬壽里高齡90多歲的獨居長輩家中，讓長輩感受到溫暖。有了學生的參與，讓關懷獨老的行程增添了更多的溫暖，也相當感謝孩子們發揮柔性的力量，讓獨老獲得不一樣的溫暖感受，並且頒發感謝狀，鼓勵孩子們在行有餘力時可以多多的社區關懷，學習教室裡學習不到的尊長、助人與服務，以及獲得深刻而珍貴的生命教育體驗。