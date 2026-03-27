十三行國際考古論壇 即日起至4月8日免費報名

海洋自古以來是人類獲取資源與發展交通的重要場域，為了探討先民與海洋環境互動的歷史，新北市立十三行博物館以海洋文化為主題，將於3月起盛大舉辦「新北考古季」活動，內容涵蓋考古進校園、考古生活節、國際臺韓交流展、論壇及永續市集的動靜態活動。4月24日「2026新北市國際考古論壇」登場，以「海映古今：考古、海洋文化與永續」為主題，匯聚國內外考古學者，帶領大眾從考古學視角重新認識海洋文化，即日起至4月8日免費線上報名。

今年為響應淡江大橋通車的歷史時刻，「新北考古生活節」特別擴大升級為「2026新北考古季」，自3月起至5月，十三行博物館以海洋文化與永續精神為核心，陸續推出「文資進校園」、臺韓合作「阮ê海海人生」國際特展，以及串聯超過40間機構的考古生活節與綠時尚永續市集。而作為系列活動學術焦點的國際考古論壇，將於4月24日登場，首度串聯日、韓共5間指標性博物館與臺灣學界，從水下文化資產、考古發掘到博物館展示，全面勾勒東亞海洋文化的交流網絡。

論壇議程紮實豐富，開場由文化部文化資產局長陳濟民發表「水下文化資產保存法十年」專題演講，回顧推動成果並展望海洋資產未來。上午場次聚焦「博物館、文化資產與永續實踐」，在臺北大學王淳熙所長及副教授引言下，包含韓國國立海洋博物館策展人金允兒分享文化資產保存的具體作為；日本西都原考古博物館副館長東憲章與山梨縣立考古博物館研究員柴田亮平，分別透過常設展更新與地方案例，提出博物館永續經營之道；十三行博物館研究助理林家鴻則回歸在地視角，解析如何結合遺址推廣打造本土環境教育。

下午場次轉而探討「海洋考古與交流」，由清華大學臧振華特聘研究講座擔任引言，國立臺灣史前文化博物館助理研究員黃郁倫展示運用數位技術重現卑南遺址的「海上玉路」；韓國全谷史前博物館長李漢龍與漢城百濟博物館組長朴重均，接續揭露新安里遺址發掘成果及夢村土城出土資料的活用策略；此外，第三場次則由史前海洋文化與區域交流由臺灣大學陳有貝教授擔任引言，日本兵庫縣立考古博物館研究員大本朋弥剖析日本海周邊的史前交流與生業模式；最後，國立自然科學博物館助理研究員李作婷探究臺灣史前的鯨豚資源利用，為先民適應海洋的生存智慧留下生動註腳。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，適逢淡江大橋通車帶來嶄新的連結，今年十三行也透過「2026新北考古季」搭建起跨越國界的文化橋樑。不僅落實當下的環保行動，更能從先民與海洋和諧共存的歷史中，汲取珍貴的永續智慧。期盼藉由此次國內與日、韓博物館的深度交流，讓大眾看見海洋文化的多元價值。

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