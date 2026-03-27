快訊

馬政府官員秀馬英九春聯嘆「此情成追憶」 蕭旭岑：以後不會再有了

特斯拉招募晶片人才 年薪最高突破千萬元 但要符合「這些」嚴格條件

馬基金會司法追訴蕭旭岑再緩緩 李德維：會再了解 不公布決議

聽新聞
0:00 / 0:00

下班倒垃圾竟關門…社宅設門禁 詹為元籲市府應擴大試辦

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
延長社宅垃圾室開放時間，會從四月份起擴大。圖／台北市住都及都市更新中心提供
延長社宅垃圾室開放時間，會從四月份起擴大。圖／台北市住都及都市更新中心提供

台北市社宅皆有設置倒垃圾空間，不過時間有所限制，民眾向北市議員詹為元陳情，下班回家後想倒垃圾卻發現門已關，希望能延長時間。住都中心回應，目前針對廣慈社宅試辦，未來優先於已具備門禁及監視設備的社宅推動。

詹為元表示，日前接獲住在社宅的民眾陳情，下班後回家想要倒垃圾，卻發現垃圾室已經關門，一天只開放5小時，對於生活作息不同的住戶來說不太方便。市府過去一直怕髒亂、怕外人亂丟、會增加成本等理由來拒絕延長，但其實都能用門禁、監視系統來管理。

他說，雖然持續要求之下，市府終於同意改變，先從廣慈社宅試辦，將垃圾回收室延長開放到晚上11點。近期試辦結果顯示，整體運作能夠負荷，且維持每日清運垃圾量能、資源回收也照既有頻率進行，沒有因為延長而失控。

不過，他也說，確實出現部分住戶垃圾分類不確實，或是連續假期垃圾量增加，曾有暫放地面的情況，但管理單位已加強宣導改善。目前這項措施在4月份起，也會擴大到行善、南港機廠、福星、木柵、興隆D1、D2、興隆A等社宅。

住都中心回應，市府參考住戶、各區議員及地方里長意見，考量住戶多元生活作息需求，已於民國114年1月至3月在廣慈社會住宅1至3區試辦延長開放時間，整體運作順暢。

住都中心說，後續將優先於已具備門禁及監視設備的社宅推動延長開放措施，其他社宅將視設備條件及管理量能，逐步評估辦理，以兼顧住戶便利性與環境管理品質。

垃圾分類 住戶 社宅

延伸閱讀

影／高雄社宅凱旋青樹疑消防管線出包 天花板漏水像「瀑布」

高雄凱旋青樹社宅驚現「水簾瀑布」天花板狂漏水 都發局揭原因

新北市藍綠白政見交鋒 老屋建電梯 李四川給誘因

遭黃國昌質疑跳票…國土署規劃包租代管輪候制 至116年再辦1.8萬戶社宅

相關新聞

下班倒垃圾竟關門…社宅設門禁 詹為元籲市府應擴大試辦

台北市社宅皆有設置倒垃圾空間，不過時間有所限制，民眾向北市議員詹為元陳情，下班回家後想倒垃圾卻發現門已關，希望能延長時間。住都中心回應，目前針對廣慈社宅試辦，未來優先於已具備門禁及監視設備的社宅推動。

新北首座野生動物救傷收容中心今啟用 盼提升野放成功率

為守護北海岸生物多樣性，新北市動保處活化三芝動物之家既有空間，設置「新北市野生動物救傷收容中心」，規劃期間邀請專家，提供野生動物收容與動物福利專業建議，打造新北市首座結合動物之家與野生動物救傷功能專業場域，期望透過完善設施與醫療照護，提升野生動物康復後重返自然的機會。

打造友善育兒政策 李四川提公托容積獎勵及房屋稅優惠

國民黨新北市長參選人李四川今再拋友善育兒政策，今早李四川前往企業參訪附設托兒所時表示，市府可透過容積獎勵與房屋稅優惠，提高企業參與誘因，擴大托育容量，此舉不僅減輕員工負擔，也有助企業留才與競爭力，未來將持續提出相關政策，打造更友善的育兒與就業環境。

響應2026 Earth Hour 明晚新北市政大樓及7座光雕橋關燈

全球具代表性的環保行動「2026 Earth Hour」活動將於明（28）日晚間8時30分登場，新北市以市政府第一行政大樓及新北大橋等7座光雕橋作為示範據點，率先關閉非必要照明，並邀請社區、企業及市民朋友共同響應，以關燈行動串連世界，用永續信念守護地球。

慶祝兒童節 新北兒童周鮮奶1+1運動場館祭優惠

為迎接兒童節，今年新北市府推出兒童好康活動，除加碼每位學幼童在兒童節當周可享「鮮奶1+1」領取2瓶外，還有匹克球等運動體驗及STEAM親子共學活動。市長侯友宜表示，今年新北兒童節推「動健康、喝營養、幸福再+1」讓孩子可兼顧營養又健康。

2026新北黑白切大賽決賽登場 「盲吃評比」考驗廚藝真功夫

新北最強豬肉料理決戰正式登場，新北市市場處今於板橋豫章工商舉辦「2026新北黑白切大賽—黑白盤評鑑」決賽，由經發局長盛筱蓉揭開比賽序幕，參賽職人在限時壓力下展現精準刀工與烹調手藝，不僅比拚速度，更要在熱氣騰騰的廚房中維持穩定品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。