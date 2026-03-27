下班倒垃圾竟關門…社宅設門禁 詹為元籲市府應擴大試辦

台北市社宅皆有設置倒垃圾空間，不過時間有所限制，民眾向北市議員詹為元陳情，下班回家後想倒垃圾卻發現門已關，希望能延長時間。住都中心回應，目前針對廣慈社宅試辦，未來優先於已具備門禁及監視設備的社宅推動。

詹為元表示，日前接獲住在社宅的民眾陳情，下班後回家想要倒垃圾，卻發現垃圾室已經關門，一天只開放5小時，對於生活作息不同的住戶來說不太方便。市府過去一直怕髒亂、怕外人亂丟、會增加成本等理由來拒絕延長，但其實都能用門禁、監視系統來管理。

他說，雖然持續要求之下，市府終於同意改變，先從廣慈社宅試辦，將垃圾回收室延長開放到晚上11點。近期試辦結果顯示，整體運作能夠負荷，且維持每日清運垃圾量能、資源回收也照既有頻率進行，沒有因為延長而失控。

不過，他也說，確實出現部分住戶垃圾分類不確實，或是連續假期垃圾量增加，曾有暫放地面的情況，但管理單位已加強宣導改善。目前這項措施在4月份起，也會擴大到行善、南港機廠、福星、木柵、興隆D1、D2、興隆A等社宅。

住都中心回應，市府參考住戶、各區議員及地方里長意見，考量住戶多元生活作息需求，已於民國114年1月至3月在廣慈社會住宅1至3區試辦延長開放時間，整體運作順暢。

住都中心說，後續將優先於已具備門禁及監視設備的社宅推動延長開放措施，其他社宅將視設備條件及管理量能，逐步評估辦理，以兼顧住戶便利性與環境管理品質。