新北首座野生動物救傷收容中心今啟用 盼提升野放成功率

為守護北海岸生物多樣性，新北市動保處活化三芝動物之家既有空間，設置「新北市野生動物救傷收容中心」，規劃期間邀請專家，提供野生動物收容與動物福利專業建議，打造新北市首座結合動物之家與野生動物救傷功能專業場域，期望透過完善設施與醫療照護，提升野生動物康復後重返自然的機會。

三芝動物之家鄰近山海環境，野生動物救援需求高。動保處因應地緣特性，將場域規畫為低干擾、具減壓效果、還原自然棲息環境的復原空間。

救傷中心設有野生動物專用配膳室、醫療室，其籠舍採滑輪與拉軌設計，可彈性調整空間配置，並有效區隔人員與動物，兼顧安全與照養需求；收容對象涵蓋哺乳類、猛禽及兩棲爬蟲類等物種，並依物種特性打造模擬自然環境。

小型哺乳動物設置空中廊道，模擬野外棲地供其攀爬活動；室內外欄舍亦設置多樣棲架與環境豐富化設施，戶外區更設有兩棲爬蟲類水池及多樣化棲架，透過專業規畫、有效減輕動物緊迫感，提升整體救傷復原環境。

新北市農業局長諶錫輝表示，隨著動物保育意識提升及都市發展影響，野生動物救援案件逐年增加，新北市救援數量已由2022年2246隻成長至2025年5417隻，常見救援物種包含鳥類如珠頸斑鳩、鷺科及猛禽；哺乳類如白鼻心、山羌、大赤鼯鼠、台灣獼猴及穿山甲等。符合救傷及收容條件個案，將可於三芝動物之家獲得專業照護，提升康復與野放成功率，完善野生動物保護體系。

台北市立動物園助理研究員彭仁隆說，目前國內公立的動物救傷中心有台北市立動物園、特生中心、屏科大，三個據點定位不同，收容的動物類別也有差異。新北幅員大，確實需要一座野生動物救傷中心，三芝救傷中心可照顧梅花鹿、山羌、爬蟲類，甚至猛禽也可以，後續照顧人力也要到位。

彭仁隆說，近年因野生動物保育有成，野生動物族群數擴大，與人類活動空間有些重疊，人獸衝突案例增多。礙於國內民情等因素，不太能接受殺生打獵等方式移除，如何有效控制族群數，必須要有一些配套措施。

新北市動保處活化三芝動物之家既有空間，設置「新北市野生動物救傷收容中心」。記者江婉儀／攝影

新北市動保處活化三芝動物之家既有空間，設置「新北市野生動物救傷收容中心」。記者江婉儀／攝影