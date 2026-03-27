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打造友善育兒政策 李四川提公托容積獎勵及房屋稅優惠

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今參訪企業托兒所，並提出容積獎勵與房屋稅優惠等方式提高企業參與誘因。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今參訪企業托兒所，並提出容積獎勵與房屋稅優惠等方式提高企業參與誘因。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今再拋友善育兒政策，今早李四川前往企業參訪附設托兒所時表示，市府可透過容積獎勵與房屋稅優惠，提高企業參與誘因，擴大托育容量，此舉不僅減輕員工負擔，也有助企業留才與競爭力，未來將持續提出相關政策，打造更友善的育兒與就業環境。

企業代表表示，過去許多員工為接送孩子，常擔心遲到打卡，甚至有交通安全等壓力，當設置公司托兒所後，家長可直接上樓上班，大幅提升便利性，「這對員工來說幾乎是無價」，目前托兒所隨著運作穩定，也回饋社區，逐步開放名額給鄰近居民。

李四川表示，許多年輕人不敢生育，主要是顧慮養育與照顧壓力，因此市府可提出更完善的支持政策，協助更多企業投入托育服務，可研議導入「容積獎勵」機制，若企業願意在辦公大樓內設置托育中心，市府可提供一定比例的容積獎勵，讓企業在空間運用更有彈性。

李四川表示，市府也可以研議房屋稅優惠，不論是減稅或免稅，都是值得推動的方向。他說，若未來有機會進入新北市府，將積極推動相關政策落實，擴大企業參與，完善整體托育支持體系。

李四川強調，市府對托育機構的規範必須嚴謹，確保孩子的安全無虞，但如果現行法規已不合時宜，反而成為企業投入公益與托育服務的阻礙，就應適時檢討與調整，在安全與發展之間取得平衡。

國民黨新北市長參選人李四川今參訪企業托兒所，並提出容積獎勵與房屋稅優惠等方式提高企業參與誘因。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今參訪企業托兒所，並提出容積獎勵與房屋稅優惠等方式提高企業參與誘因。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今參訪企業托兒所，並提出容積獎勵與房屋稅優惠等方式提高企業參與誘因。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今參訪企業托兒所，並提出容積獎勵與房屋稅優惠等方式提高企業參與誘因。圖／李四川競辦提供

李四川 房屋稅 交通安全

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