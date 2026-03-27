響應2026 Earth Hour 明晚新北市政大樓及7座光雕橋關燈

全球具代表性的環保行動「2026 Earth Hour」活動將於明（28）日晚間8時30分登場，新北市以市政府第一行政大樓及新北大橋等7座光雕橋作為示範據點，率先關閉非必要照明，並邀請社區、企業及市民朋友共同響應，以關燈行動串連世界，用永續信念守護地球。

新北市長侯友宜表示，面對全球氣候變遷挑戰，須仰賴全民共同參與，新北市於2022年發布「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，規劃淨零轉型策略，並訂定氣候變遷因應行動自治條例推動各項減碳與調適政策，朝永續城市邁進。邁向永續城市關鍵在全民參與，「Earth Hour」不只是全球指標性環保倡議，更是對環境保護的長期承諾。

環保局說明，「Earth Hour」自2007年由世界自然基金會（WWF）發起，倡議每年3月最後一個周六晚間8點30分關閉非必要照明，新北市除連年響應外，今年也邀請房仲業者，如台灣房屋90間直營門市、永慶房屋板橋區8間門市，及轄下「節能E好宅」社區等一同響應，此外，市府周邊的板信雙子星大樓、台北新板希爾頓酒店、台北趣陶漫旅等企業，也將加入關燈行列。

環保局指出，節能減碳不僅於活動期間履行，更應落實於日常生活中，例如隨手關燈、選用節能家電、減少一次性用品使用等，皆為有效降低碳排放的具體作為，邀請市民在3月28日晚上8點30分，一同參與關燈行動響應地球永續，一同為下一代守護更美好的生活環境。