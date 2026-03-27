慶祝兒童節 新北兒童周鮮奶1+1運動場館祭優惠

為迎接兒童節，今年新北市府推出兒童好康活動，除加碼每位學幼童在兒童節當周可享「鮮奶1+1」領取2瓶外，還有匹克球等運動體驗及STEAM親子共學活動。市長侯友宜表示，今年新北兒童節推「動健康、喝營養、幸福再+1」讓孩子可兼顧營養又健康。

新北教育局今舉辦新北兒童節系列活動，市長侯友宜與學童一起揮拍體驗匹克球，現場氣氛熱絡。侯友宜表示，孩子健康不能等，從一瓶鮮奶到一項運動，就是最簡單也最重要的開始，希望孩子「喝得到營養、動得到健康」，在生活中養成好習慣。

教育局表示，今年兒童節新北「加一瓶鮮奶」變成最直接的節日驚喜，從3月30日至4月5日兒童周期間，加碼再送1瓶鮮奶，符合資格的學幼童當週可享「1+1」領取2瓶鮮奶，讓孩子在開心過節的同時補充營養。

至於運動推動則主打「一玩就會」的匹克球，從校園課程、教師培訓到親子體驗活動，讓孩子第一次接觸就能打得到、玩得起來，也更願意持續參與，在安全、友善的情境中建立運動自信，培養規律運動習慣。

此外，新北同步推出「AI in STEAM共創嘉年華」、「STEAM假日親子營」、「Family Maker Day家庭創客日」，讓孩子自己動手做，在過程中培養解決問題的能力，另辦理「快樂上小學」親職講座，並結合園所推動兒童月親子活動。

另新北文化局在2026年兒童月串聯各文化館舍與圖書館，推出多元藝文活動，結合「435藝啟童樂」及多元文化節，提供親子共學共遊的文化體驗。體育局在兒童節期間推出各國民運動中心兒童專屬優惠。

新北市今年推出兒童好康活動，除加碼每位學幼童在兒童節當周可享「鮮奶1+1」領取2瓶外，還有匹克球等運動體驗及STEAM親子共學活動。記者林媛玲／攝影