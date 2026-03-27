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2026新北黑白切大賽決賽登場 「盲吃評比」考驗廚藝真功夫

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市市場處今於板橋豫章工商舉辦「2026新北黑白切大賽—黑白盤評鑑」決賽。記者江婉儀／攝影
新北市市場處今於板橋豫章工商舉辦「2026新北黑白切大賽—黑白盤評鑑」決賽。記者江婉儀／攝影

新北最強豬肉料理決戰正式登場，新北市市場處今於板橋豫章工商舉辦「2026新北黑白切大賽—黑白盤評鑑」決賽，由經發局長盛筱蓉揭開比賽序幕，參賽職人在限時壓力下展現精準刀工與烹調手藝，不僅比拚速度，更要在熱氣騰騰的廚房中維持穩定品質。

今年賽事區分為「經典傳統」與「職人創新」雙組別，計112店家報名，參賽對象橫跨知名飯店餐廳廚師與巷弄市場職人，經過兩階段激烈評選後，兩組前五強晉級決賽，經典傳統組強調食材處理與傳統技藝，職人創新組則展現對豬肉料理的想像力。

決賽採取「盲吃評比」機制，選手需在限時內端出最強的豬肉料理作品，評審在完全不知道店家身分的情況下，僅憑味覺、嗅覺進行嚴苛評分，回歸料理實力的對決。

值得關注的是，在經典傳統組方面，首屆冠軍「古早切仔麵」與亞軍「鑫鮮魚湯」今年再度展現強大實力，雙雙挺進前五強。而經營近百年的「石碇頭骨肉老店」推出「骨肉綜合拚盤」，以每日精選黑豬頭骨肉及各類肉品部位，強調高湯不使用味素、香料或大骨粉，完整保留食材原味，呈現最道地的石碇經典風味。亦憑藉深厚功力入圍，與各路好手共同角逐榮耀。

在創新組方面，各家作品創意十足，如新店「白金花園酒店」端出「白金黑白切拼盤」，以經典黑白切為核心，結合現代料理手法與風味重組，並獨創5種特色醬料，將街邊小吃升級為精緻餐桌料理。汐止「福泰大飯店—福滿樓」則推出「耳邊細語」，選用新北林口黑毛豬，以包種茶湯低溫慢滷，保留食材原色與茶香清韻。豬耳與豬舌交疊壓製成型，為市場黑白切冷切文化的精緻轉譯。

市場處說明，本屆大賽的最終名次將於4月11日至12日，在國立空中大學舉行的「全豬宴市集」現場正式揭曉 ，屆時除舉辦頒獎典禮外，現場將匯集10攤決賽黑白切豬肉料理與20攤新北在地特色攤商。

新北市市場處今於板橋豫章工商舉辦「2026新北黑白切大賽—黑白盤評鑑」決賽。記者江婉儀／攝影
新北市市場處今於板橋豫章工商舉辦「2026新北黑白切大賽—黑白盤評鑑」決賽。記者江婉儀／攝影

新北市市場處今於板橋豫章工商舉辦「2026新北黑白切大賽—黑白盤評鑑」決賽。記者江婉儀／攝影
新北市市場處今於板橋豫章工商舉辦「2026新北黑白切大賽—黑白盤評鑑」決賽。記者江婉儀／攝影

決賽採取「盲吃評比」機制，選手需在限時內端出最強的豬肉料理作品，評審在完全不知道店家身分的情況下，僅憑味覺、嗅覺進行嚴苛評分，回歸料理實力的對決。記者江婉儀／攝影
決賽採取「盲吃評比」機制，選手需在限時內端出最強的豬肉料理作品，評審在完全不知道店家身分的情況下，僅憑味覺、嗅覺進行嚴苛評分，回歸料理實力的對決。記者江婉儀／攝影

豬肉 料理 職人

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