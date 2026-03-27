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新北推4月口腔健康月 這些對象看診免收掛號費

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市推4月口腔健康月，孕婦及15歲以下兒童至合作牙科就診可享免收掛號費。本報資料畫面
新北市推4月口腔健康月，孕婦及15歲以下兒童至合作牙科就診可享免收掛號費。本報資料畫面

為提升孕婦及兒童口腔健康意識，新北市政府衛生局與新北市牙醫師公會及牙醫院所在4月推動「口腔健康月」活動，活動期間孕婦及15歲以下兒童至合作牙科院所就診，就可享免收掛號費，鼓勵民眾把握機會接受專業檢查與治療，及早預防口腔疾病，培養定期口腔檢查習慣。

新北市衛生局長陳潤秋表示，女性懷孕期間因荷爾蒙變化，較易出現牙齦發炎、蛀牙及牙周病等問題，若口腔衛生未妥善維護，可能影響孕婦自身與胎兒健康，為加強孕期口腔照護，健保提供孕婦每3個月1次免費洗牙服務，只要攜帶孕婦健康手冊及健保卡即可至牙科院所接受照護，降低口腔疾病風險。

此外，兒童與青少年階段是牙齒發育的重要關鍵期，口腔健康與咀嚼功能、發音發展及未來恆齒排列息息相關，新北市長期推動校園口腔保健政策，包括「餐後使用含氟牙膏潔牙」、「國小學童含氟漱口水防齲計畫」及「校園零含糖」等措施。

另搭配健保提供多項牙科預防保健服務，如6歲以下兒童每半年1次免費塗氟、6至12歲學童免費第一大臼齒窩溝封填、12歲以上民眾每半年1次牙結石清除，以及65歲以上長者每3個月1次塗氟服務，全面照顧各年齡層的口腔健康。

陳潤秋提醒，除養成良好潔牙習慣外，避免嚼食檳榔也是守護口腔健康的重要一環，檳榔已被世界衛生組織列為第一類致癌物，長期嚼食會大幅增加口腔癌與口腔黏膜病變的風險。為保護青少年健康，未成年者不得嚼食檳榔，業者亦不得販售檳榔給未成年人，呼籲民眾從日常生活落實口腔保健，遠離檳榔危害。

衛生局提醒，養成飯後及睡前使用1000ppm含氟牙膏刷牙、搭配含氟漱口水，並維持均衡飲食、減少高糖飲食攝取，且每3至6個月定期接受口腔檢查，可有效降低齲齒與牙周病發生率。

孕婦

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