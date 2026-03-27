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北市河濱公園流動廁所減少？別急！無性別廁所達300間

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市大佳河濱公園的公廁。圖／報系資料照
台北市大佳河濱公園的公廁。圖／報系資料照

河濱公園為市民重要的運動與休憩空間，台北市打造整潔、安全且友善如廁環境，不過去年河濱公園流動廁所，較113年底減少。但工務局表示，近幾年來都增加，僅去年因打造景觀廁所，減少2間，但整體無性別廁所達300間，持續增加。

台北市府為提升民眾於河濱公園活動時的舒適度與便利性，持續完善河濱公園公廁設施，致力打造整潔、安全且友善如廁環境。依工務局統計，114年底台北市河濱公園流動廁所計191間，較113年底減少2間(-1.0%)，景觀廁所計137間，較113年底增加15間(12.3%)，其中男廁減少3間，女廁間數無增減，無性別增加18間。

另外，固定廁所計6間，其中男、女廁各3間，與113年底相較皆無增減；小便斗計179個，較113年底增加32個(21.8%)。

工務局指出，為更貼近民眾需求，提供更加多元友善的如廁環境，近5年無性別廁所間數（含流動及景觀廁所）除113年因新建景觀廁所調整而減少外，其餘各年無性別廁間數大致呈現增加趨勢；114年底台北市河濱公園無性別廁間數計300間，較110年底增加8間。

廁所 公園

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