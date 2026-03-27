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士林分署4月7日聯合拍賣會 南港逾6億元土地首拍

中央社／ 台北27日電

行政執行署士林分署今天表示，將於4月7日舉行「123聯合拍賣會」，拍賣的不動產標的除兩間捷運宅及數十筆土地外，另有滯欠大戶黃任中案擔保人所有總價值逾6億元的南港區土地。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿表示，將於4月7日下午3時，在士林分署一樓拍賣室舉辦「123聯合拍賣會」。

根據新聞稿，此次不動產標的遍及雙北地區，其中，新北市淡水區英專路一處兩層樓房屋，總坪數約46.76坪，含增建部分約7.99坪，鄰近鄧公國小、淡江大學及淡水捷運站，兼具學區與交通雙重優勢，現為第4次拍賣，底價新台幣1032萬元。

另外，台北市北投區溫泉路一處3層樓透天厝，總坪數約116.45坪，含各樓層及頂樓加蓋增建部分約54.53坪，同為第4次拍賣，底價為4991萬元，鄰近新北投捷運站、北投國中、北投公園；此外，此次尚有位於內湖、北投、士林、八里等地區多筆土地，及1個龍巖靈骨塔位同步拍賣。

士林分署表示，本次另受台北分署囑託拍賣黃任中綜合所得稅案楊姓擔保人所有位於台北市南港區麗山段一小段24筆土地及同區段二小段6筆土地，共計30筆，分7標進行第1次拍賣。土地總面積達12萬8355平方公尺，權利範圍均為全部，各標底價介於3526萬元至2億2330萬元間，總底價高達6億426萬元。

士林分署說明，此次不動產兼採通訊與現場投標方式，有意採通訊投標者，請至分署網站下載相關文件，填妥後於開標前1日，以雙掛號寄送至內湖康寧郵局第52號信箱，逾期無效。

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