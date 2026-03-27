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新北汐止汐農幼兒園附近獼猴竄民宅 居民緊閉門窗動保處提醒不要靠近

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
汐止汐農幼兒園附近獼猴竄民宅，居民緊閉門窗，新北動保處提醒不要靠近。圖／新北動保處提供
汐止汐農幼兒園附近獼猴竄民宅，居民緊閉門窗，新北動保處提醒不要靠近。圖／新北動保處提供

新北市汐止區長江街一帶民眾反映，近日有一隻台灣獼猴現蹤，附近民宅陽台、馬路、汐農幼兒園附近及河邊步道等地四處亂竄，疑找食物，不少民宅緊閉門窗避免闖入。新北動保處到場處理，但沒有發現，提醒民眾注意不要餵食、驚嚇牠。

近日汐止民眾反映，有一隻獼猴在汐農幼兒園附近現蹤，還有人看到出現在基隆河邊步道，竹林附近，並有人在社群貼文，請住汐農附近的住戶趕快關緊門窗，有獼猴出沒。

據居民表示，天秀宮附近也有，還在星光公園旁邊遊蕩，可能四處亂竄，到市區覓食，民眾向新北市動保處通報處理。

新北市動保處表示，25日下午已派員到場處理，未見猴子在現場，詢問汐農幼兒園和附近民眾，表示早上有看到猴子，但下午就沒有看到了。

動保處已請里長注意此猴，並向里民宣導。

動保處表示，台灣獼猴偶有因覓食需求進入民宅範圍，提醒民眾不餵食、不接近、不驚嚇，且不要與其對視或試圖驅趕，以免引發攻擊行為

應妥善關閉門窗，收好食物與垃圾，民眾如發現獼猴蹤跡，請立即通報1999或動保處。

汐止汐農幼兒園附近獼猴竄民宅，居民緊閉門窗，新北動保處提醒不要靠近。圖／新北動保處提供
汐止汐農幼兒園附近獼猴竄民宅，居民緊閉門窗，新北動保處提醒不要靠近。圖／新北動保處提供

台灣獼猴

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