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鼎越申請京華城暫緩實施爭議容積 北市要求補件

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱／台北報導
京華城現況，因土地遭扣押，建管處依規定不受理申報勘驗，目前並無進行地上二層以上樓版灌漿作業。圖／聯合報系資料照片
京華城現況，因土地遭扣押，建管處依規定不受理申報勘驗，目前並無進行地上二層以上樓版灌漿作業。圖／聯合報系資料照片

京華城案百分之二十容積獎勵爭議，鼎越去年向北市府申請都審變更，暫緩實施百分之二十爭議容積，暫時降至百分之七二八。該案昨一審宣判，京華城因土地被扣押，北市府仍不予施工勘驗，都發局指出，會函請鼎越陳述意見，並開調查小組會議處理。

京華城案昨一審宣判，北市議員應曉薇遭判十五年、褫奪公權六個月，確定無法參選二○二六市議員，影響到中正萬華藍營選情。

藍營地方人士說，在地對於應的判刑心理有數，即便女兒應佳妤參選，也只能以無黨籍身分，民眾黨參選人吳怡萱恐衝擊最大。應佳妤昨說，目前不談選舉，她會陪著媽媽堅持下去，「相信公義和正義終究會被看見」。

京華城案因土地被扣押，北市不予施工勘驗，形同停工，但目前基於公共安全考量，市府同意完成地下層含地上一樓板構造，避免地下連續壁變形，並控制地下水位在地面下四公尺，以免對附近造成公安危害。

容積率部分，鼎越去年四月九日主動向北市府掛件申請都審變更，變更項目敘明總容積率由百分之八四○調整為百分之七二八。

不過，都發局去年十月二十二日、十二月五日再次函請申請單位補正圖說，提供都發局據以辦理後續變更設計程序，但是目前鼎越尚未再送件。

都發局表示，北市府已組成府級調查小組，後續將儘速取得判決書，並依「行政程序法」相關規定，函請鼎越公司限期提出陳述意見後，依調查小組結果續處。

應曉薇 鼎越 京華城案

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