社工日4月2日登場！北市府感謝社工付出 蔣萬安給得獎者2天公假

4月2日為全國社工日，為向長期深耕第一線的社會工作者致敬，北市社會局今舉辦社工表揚活動，感謝社工各服務場域中的專業投入與長期付出，市長蔣萬安也宣布給予獲獎社工2天公假，感謝其付出辛勞，社會局也舉辦「社工主題攝影展」，展出20件得獎作品，將於明起至4月17日於台北市志願服務推廣中心展出。

社會局舉辦「優良社工人員表揚暨攝影展」，以社工日常為題，透過影像捕捉社工在助人歷程中溫柔而堅定的身影，呈現善意在受助者、服務夥伴與社會之間的流動，經專業評審團嚴謹評選，公布20件得獎作品，將平時不易被看見的付出，轉化為具體且深刻的影像記錄。

市長蔣萬安今也出席頒獎典禮，他表示，社工是城市中最安靜卻不可或缺的力量，在家庭失序或人生低谷的關鍵時刻第一時間伸出援手，不僅是制度的實踐者，更是連結希望、修復關係的重要橋梁，將持續完善支持體系，讓社工在專業發揮的同時，也能獲得充分支持與照顧，成為社工最堅實後盾，更給予社工2天公假。

局長姚淑文表示，4月2日將是「世界社工日」今年響應節日，在網路上發起網路串聯活動，留下想對社工說的話，希望各行各業能共同看到社工的努力與協助，活動號召至今包含學術界、教育界、產業界、公部門等，都分享號召透過這些感動與力量的串聯，讓社工精神得以在社會傳承，並鼓勵更多人未來願意投身社工行列。