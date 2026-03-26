櫻花果結實累累 汐止區文化里櫻花道另類美景

汐止區文化里櫻花季闖出名氣，前一陣子櫻花盛開真的好美，吸引好多賞花遊客，雖然現在花期過了，不過櫻花樹長出嫩綠色葉子，一片綠油油，再加上櫻花果結實累累，成了另一種美景，而且還有民眾邊散步邊摘下果子吃，覺得很有趣。

文化里長余寶聰說，櫻花開過了，現在就開始結果，由綠色慢慢變粉紅到變成紅再黑，最近已經有一些鳥類出來覓食，有綠繡眼、白頭翁甚至連藍鵑都愛吃，今天有看到斑鳩在吃果子，有的也在乘涼慢慢吃，尤其在靠近文化橋的一棵櫻花樹，因為比較早開，果子都變紅色了，再過幾天就會變紫黑色，就像小葡萄，吃起來就不會那麼澀，稍微有點微甜，難怪鳥類那麼喜歡吃，而為了讓明年花開的更好，這幾天除完草，也預計這星期六會動員志工來施肥，因為花也開了，果也結了，要補充一些養分。

余寶聰提到，現在櫻花樹真的是結實累累，很多民眾走在櫻花步道，都會採果子嚐一下看看，各種口感不一樣，口味不一樣，有的人說吃起來微甜，吃到後來又有點苦苦的，或是澀澀的，里內200多棵櫻花樹，通通都沒有噴灑農藥，因為民眾會摘來吃，鳥類也愛吃，沒有農藥可以現摘現吃。

很多散步經過的民眾，看到結實累累，覺得好像櫻桃一樣，現在都會邊走邊摘來吃，也有人第一次摘來嚐鮮覺得很有趣，櫻花果實酸酸甜甜，帶點澀澀的口感，至於外表小小顆，不同時期有不同顏色，再加上結實累累，跟櫻花樹上新長出來的葉子配在一塊，就是另類美景，現在沿著康誥坑溪步道沿線，都看的到。