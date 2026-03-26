小廣告黏膠難看又難清 汐止區江北里用小刮刀事半功倍

連續好幾年拿下里環境認證五星級的汐止區江北里，今年持續挑戰，動員志工做環境整理，這次將重點擺在電線杆、公寓大門及公車站，有許多違規小廣告撕下來後留下來的雙面膠，因為白色泡棉膠留在上頭實在難看，刷了幾年刷出心得，里長買了小型刮刀，讓清理黏膠事半功倍。

江北里長謝祚敏再度騎著他的戰車充當機動補給站，上頭掛滿打掃清潔的工具，為了對付頑固的雙面泡棉膠，準備了刮刀、清潔劑等等，希望將環境清乾淨，汐止江北里在汐萬路、長江街一帶，違規小廣告不少，讓里長很頭痛，因為撕下來留下的這種白色泡棉膠真的很難清，犬其下星期就進行里環境認證評比，為了再度挑戰五星級，就動員志工沿著大街小巷，將電線桿上頭或是公寓鐵門上的黏膠要通通清乾淨。

謝祚敏表示，為了這次環境考核比賽，很感謝志工一大早就出來忙，有一組專門在處理後防火巷，一組就在處理角落雜草，還有一組專門在清除公寓大門上或是牆上殘留的雙面膠及廣告貼紙，像是鑰匙公司或是水肥不通的都亂貼，貼的社區環境都不好，今天動員志工清理。

違規小廣告撕下來的黏膠實在太難清，但這幾年清除下來，也清出了心得，今年謝里長購買一種小型的刮刀，比較好施力，讓清除黏膠事半功倍，至於電線桿上頭的，因為是圓弧型，里長又拿出了另一個法寶。

謝祚敏提到，之前清小廣告黏膠，因為比較沒有經驗，都是用補土的刀子，但是不好刮除，這次去請教別人，買了專門在清除雙面膠的刮刀，很薄又很好施力，搭配清潔劑，還有車上也準備了補水工具跟毛巾，刮除後也清理一下，門面變乾淨，至於電線桿，則是用小的黑色鐮刀，很好清很好用。