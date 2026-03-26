快訊

「我沒有圖利也不會貪汙」 柯文哲控早寫好劇本：政治操作下的司法表演

全台已打逾54萬劑！新北診所赫見GSK流感疫苗含混濁物 疾管署急回收

柯文哲遭判17年 陳佩琪嘆全家被抄到翻天：請問法官我先生貪汙的錢在哪？

聽新聞
0:00 / 0:00

小廣告黏膠難看又難清 汐止區江北里用小刮刀事半功倍

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
江北里持續挑戰里環境認證五星級，動員志工清理小廣告殘膠。圖／觀天下有線電視提供
江北里持續挑戰里環境認證五星級，動員志工清理小廣告殘膠。圖／觀天下有線電視提供

連續好幾年拿下里環境認證五星級的汐止區江北里，今年持續挑戰，動員志工做環境整理，這次將重點擺在電線杆、公寓大門及公車站，有許多違規小廣告撕下來後留下來的雙面膠，因為白色泡棉膠留在上頭實在難看，刷了幾年刷出心得，里長買了小型刮刀，讓清理黏膠事半功倍。

江北里長謝祚敏再度騎著他的戰車充當機動補給站，上頭掛滿打掃清潔的工具，為了對付頑固的雙面泡棉膠，準備了刮刀、清潔劑等等，希望將環境清乾淨，汐止江北里在汐萬路、長江街一帶，違規小廣告不少，讓里長很頭痛，因為撕下來留下的這種白色泡棉膠真的很難清，犬其下星期就進行里環境認證評比，為了再度挑戰五星級，就動員志工沿著大街小巷，將電線桿上頭或是公寓鐵門上的黏膠要通通清乾淨。

謝祚敏表示，為了這次環境考核比賽，很感謝志工一大早就出來忙，有一組專門在處理後防火巷，一組就在處理角落雜草，還有一組專門在清除公寓大門上或是牆上殘留的雙面膠及廣告貼紙，像是鑰匙公司或是水肥不通的都亂貼，貼的社區環境都不好，今天動員志工清理。

違規小廣告撕下來的黏膠實在太難清，但這幾年清除下來，也清出了心得，今年謝里長購買一種小型的刮刀，比較好施力，讓清除黏膠事半功倍，至於電線桿上頭的，因為是圓弧型，里長又拿出了另一個法寶。

謝祚敏提到，之前清小廣告黏膠，因為比較沒有經驗，都是用補土的刀子，但是不好刮除，這次去請教別人，買了專門在清除雙面膠的刮刀，很薄又很好施力，搭配清潔劑，還有車上也準備了補水工具跟毛巾，刮除後也清理一下，門面變乾淨，至於電線桿，則是用小的黑色鐮刀，很好清很好用。

志工 汐止

延伸閱讀

力邀獨老走出家門 汐止區秀峰社區共餐有人情味

打造全齡共融場域 汐止區保長安橋下空間熱鬧啟用

TPBL／從七賢場邊到高雄隊長 余純安：把自己活成團隊需要的樣子

洗衣機越洗越臭？網推1款清潔劑免浸泡：洗出好多海帶

相關新聞

雙北長者適用！7月起使用敬老卡騎乘YouBike2.0E 享前30分鐘免費

台北市敬老卡適用於YouBike 2.0E，但無前30分鐘騎乘免費。台北市議員陳炳甫指出，經過他爭取，市府評估後認為政策與技術面皆可行，確定7月起長者使用敬老卡騎乘2.0E車輛，可享前30分鐘免費。北市社會局指出，政策符合敬老，雙北市均實施。

櫻花果結實累累 汐止區文化里櫻花道另類美景

汐止區文化里櫻花季闖出名氣，前一陣子櫻花盛開真的好美，吸引好多賞花遊客，雖然現在花期過了，不過櫻花樹長出嫩綠色葉子，一片綠油油，再加上櫻花果結實累累，成了另一種美景，而且還有民眾邊散步邊摘下果子吃，覺得很有趣。

小廣告黏膠難看又難清 汐止區江北里用小刮刀事半功倍

連續好幾年拿下里環境認證五星級的汐止區江北里，今年持續挑戰，動員志工做環境整理，這次將重點擺在電線杆、公寓大門及公車站，有許多違規小廣告撕下來後留下來的雙面膠，因為白色泡棉膠留在上頭實在難看，刷了幾年刷出心得，里長買了小型刮刀，讓清理黏膠事半功倍。

詩與音樂交織午後時光 《在詩之後》以藝術傳遞公益力量

由Lumina光悅國際藝術音樂團隊主辦的《在詩之後｜Après un poème》午後音樂會，在滬尾藝文休閒園區溫馨登場。這場結合詩與音樂的跨界演出，吸引眾多藝文愛好者齊聚一堂，在柔和旋律與詩意文字中，共度一段細膩動人的午後時光。主辦單位表示，音樂會不僅是一場藝術展演，更承載公益精神...

淡水區紫藤花萬坪盛開 民眾感受紫色浪漫

一整片的紫色花朵垂掛在藤架上，這是位在新北市淡水區忠寮里的一處紫藤咖啡園，裡頭紫藤花爆開的壯觀景像吸引許多遊客來此朝聖，淡水紫藤花園經營10個年頭，每年的3到4月盛開，除了天元宮櫻花之外，這裡的紫藤花園更是非常熱門的打卡景點，現場有許多民眾拿著手機還有專業相機捕捉這美麗的景像，直說特別從外縣市來到園區真的很美。

2026新北新創之星挑戰賽啟動 助攻創業、總獎金翻倍至60萬元

「2026 VentureStar 新北新創之星挑戰賽」今在新北市政府大廳宣布正式啟動，由新北市青年局首創，攜手國內外頂尖創投打造「創業競賽、專家輔導、創投陪跑」三大機制的創業競賽，即日起開放報名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。