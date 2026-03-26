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詩與音樂交織午後時光 《在詩之後》以藝術傳遞公益力量

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
藝術與公益結合，將社會大眾的善意傳遞給更多需要幫助的人。圖／紅樹林有線電視提供
藝術與公益結合，將社會大眾的善意傳遞給更多需要幫助的人。圖／紅樹林有線電視提供

由Lumina光悅國際藝術音樂團隊主辦的《在詩之後｜Après un poème》午後音樂會，在滬尾藝文休閒園區溫馨登場。這場結合詩與音樂的跨界演出，吸引眾多藝文愛好者齊聚一堂，在柔和旋律與詩意文字中，共度一段細膩動人的午後時光。主辦單位表示，音樂會不僅是一場藝術展演，更承載公益精神，會將演出部份所得捐贈予八里愛心教養院，希望透過藝文力量回饋社會。

音樂會邀請活躍於歐亞舞台的大提琴家Arturo Costa，以溫潤深邃的琴音展現豐富情感，鋼琴家謝佼凌則以細膩敏銳的詮釋，為樂曲鋪陳出流動的呼吸與層次。兩人透過大提琴與鋼琴的對話，如低語般展開，讓音符之間蘊藏的情感自然流動，帶領觀眾進入音樂深處。

除了音樂演出，活動亦融合詩歌藝術，邀請法國詩人Elizabeth Guyon Spennato與台灣詩人楊淇竹同台呈現。Elizabeth Guyon Spennato以多語言書寫跨越文化與生命經驗，而楊淇竹則以沉靜而有力的文字描繪城市、海洋與時間，兩位詩人風格迥異卻同樣動人，與現場音樂交織出深具層次的藝術饗宴。

滬尾藝文休閒園區總經理表示，很高興能支持如此具意義的活動，讓藝術與公益結合，將社會大眾的善意傳遞給更多需要幫助的人。參與演出的藝術家們也共同表示，期盼透過音樂與詩的交流，不僅帶給觀眾感動時刻，也能盡一份心力回饋社會，讓藝術成為溫暖人心的橋梁。

音樂 藝術

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