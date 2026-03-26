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淡水區紫藤花萬坪盛開 民眾感受紫色浪漫

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
季節限定美景「萬坪紫藤花園」，想來感受紫色浪漫的民眾可要好好把握。圖／紅樹林有線電視提供
季節限定美景「萬坪紫藤花園」，想來感受紫色浪漫的民眾可要好好把握。圖／紅樹林有線電視提供

一整片的紫色花朵垂掛在藤架上，這是位在新北市淡水區忠寮里的一處紫藤咖啡園，裡頭紫藤花爆開的壯觀景像吸引許多遊客來此朝聖，淡水紫藤花園經營10個年頭，每年的3到4月盛開，除了天元宮櫻花之外，這裡的紫藤花園更是非常熱門的打卡景點，現場有許多民眾拿著手機還有專業相機捕捉這美麗的景像，直說特別從外縣市來到園區真的很美。

民眾表示，過去每年都會來這裡賞花朝聖，今年是第三年了，特別一早就從桃園中壢來到淡水，園主真的很用心在維護，看到滿開盛況真的是美極了。另外還有民眾說，今年雖然是第一次來訪，但一進來眼前的花況讓他整個驚呆，直呼這也太美了吧。對這盛開的紫色美景拿著手機不停捕捉這難得的花況。

對此業者說，紫藤花從上星期開始陸續盛開，而園區一整年也只開放這三個多星期的時間，希望大家可以好好把握短暫的夢幻時光。

經營這片號稱萬坪紫花園的老闆賴文鏗表示，今年將園區分成許多主題區，不僅有一進到門口就映入眼簾七百坪的紫藤花棚架，還有紫藤倒影池，最後也是最熱門的紫藤隧道，這片紫藤花園佔地萬坪，有六百珠的紫藤樹，整個園區共有一千多棵紫藤花，每一棵都是是20年的紫藤花樹，可說是全台最大，現在盛開期間相當美麗而且整片的紫色花海也非常浪漫。

業者說，今年花況比較往年晚一個星期，因此現在到清明連續假期，可說是最盛開的季節，氣候穩定的話連假也能夠賞到花，要來感受紫色浪漫的民眾可要好好把握。

紫藤花 淡水

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