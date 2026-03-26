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雙北長者適用！7月起使用敬老卡騎乘YouBike2.0E 享前30分鐘免費

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
YouBike 2.0E電輔車。圖／本報系資料照
YouBike 2.0E電輔車。圖／本報系資料照

台北敬老卡適用於YouBike 2.0E，但無前30分鐘騎乘免費。台北市議員陳炳甫指出，經過他爭取，市府評估後認為政策與技術面皆可行，確定7月起長者使用敬老卡騎乘2.0E車輛，可享前30分鐘免費。北市社會局指出，政策符合敬老，雙北市均實施。

陳炳甫指出，之前電輔車（YouBike 2.0E）沒有納入敬老卡補助，但他認為電輔車能夠減輕長者遠距、上坡的體力負擔，這正是敬老的初衷。因此，他在質詢時特別強調，交通局不能以「車輛不足」為由拒絕補助，就像不會因為「高鐵客滿」就取消長者敬老票。

陳炳甫表示，經過他質詢與追蹤，北市府終於採納建議，確定今年7月起，長者使用敬老卡騎乘YouBike 2.0E ，前 30分鐘全面免費。北市交通局指出，去年持敬老卡騎乘2.0E車輛約7300張，在收費的情況下，長者使用2.0E比例雖不高，但仍有一定需求，且透過動力輔助，長者騎得更輕鬆。

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