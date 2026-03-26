2026新北新創之星挑戰賽啟動 助攻創業、總獎金翻倍至60萬元

「2026 VentureStar 新北新創之星挑戰賽」今在新北市政府大廳宣布正式啟動，由新北市青年局首創，攜手國內外頂尖創投打造「創業競賽、專家輔導、創投陪跑」三大機制的創業競賽，即日起開放報名。

新北市長侯友宜表示，新北近3年，已輔導青創基地及活動得獎隊伍成功募資超過5.5億元，顯示新北市推動「專業創投陪跑機制」已見成效。未來將持續整合跨局處資源，為青年打造更具吸引力的創業環境，也讓新北市成為北台灣科技創業人才的重要基地。

新北市青年局長邱兆梅說明，「VentureStar新北新創之星」今年邁入第3屆，已成為具指標性的創業競賽。希望以新北為舞台，持續發掘全國具潛力的科技新創團隊匯聚新北。今年總獎金額翻倍至60萬元、首獎更達40萬元，聚焦全球趨勢「AI人工智慧」與「綠能永續」兩大主題，邀請具潛力的新創團隊踴躍參與，除爭取獎金外，更有機會接軌市場、進軍國際。

邱兆梅表示，從比賽前端就導入創業支持，只要完成報名就可獲得初階課程輔導，得獎團隊更能直接進駐新北青創基地。邱兆梅強調，新創之星不僅是競賽，而是為青年打造的一條創業加速跑道，協助新創團隊快速對接投資人與產業需求，提升成長動能與競爭力。

本日啟動儀式邀請上屆首獎得主「歐姆佳科技」上台分享，創辦人鞠志遠表示，新北新創之星與國內外知名創投合作，歐姆佳科技獲獎後經由專家輔導梳理商業模式與市場定位，並與6家以上創投單位包括中華開發資本、首席創投集團等深度交流，已成功協助團隊在幾個月內完成6000萬的A輪募資。

上屆獲得二獎的「應援科技」創辦人蕭新晟則表示，新創之星透過創投陪跑與產業顧問輔導，大幅提升團隊的商業拓展，其中交易筆數突破328萬，年成長率提增225%，營收更突破3,000萬元。今年更與藍新金流成為策略聯盟夥伴，並為2027年創新板掛牌做準備。

青年局表示，本屆活動自即日起至5月31日報名，完成報名團隊即可獲得8堂的創業初階線上課程，協助釐清商業模式、市場定位與成長策略。