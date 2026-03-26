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台北大巨蛋28日熄燈1小時響應減碳 燈具優化年減碳294噸

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
世界關燈日（Earth Hour）將於28日迎來20周年，台北大巨蛋當天將響應該活動，於晚間自主關燈1小時，落實節能減碳。圖／巨蛋公司提供
世界關燈日（Earth Hour）將於28日迎來20周年，台北大巨蛋當天將響應該活動，於晚間自主關燈1小時，落實節能減碳。圖／巨蛋公司提供

世界關燈日（Earth Hour）將於28日迎來20周年，台北大巨蛋當天將響應該活動，於晚間自主關燈1小時，落實節能減碳，巨蛋公司總經理李柏熹也說，關燈一小時只是起點，將持續推動節能升級落實永續，已全面汰換館內照明設備為LED，每年可節電約56萬度（kWh）、減少約294噸二氧化碳排放。

「世界關燈日」已成為全球最大規模自發性減碳公益行動，今年適逢20週年，大巨蛋園區將於28日晚間8時30分至9時30分，關閉園區外牆及各棟建築非必要照明設備，與全球城市同步關燈一小時。

巨蛋公司表示，範圍涵蓋體育館、商場、影城、辦公及旅館棟等建築外牆與公共區域照明，同時導入用電數據監測與影像紀錄，量化節電與減碳成效，進一步提升大型複合場域的環境責任實踐。

巨蛋公司說，除參與關燈行動也持續推動場館節能升級，已完成館內照明全面優化工程，將傳統複金屬燈具，汰換為高效率LED照明系統，歷時99天、投入652人次，完成456盞舊燈具汰換，並導入306盞新型LED燈具，每年可節電約56萬度（kWh），節能效率提升近40%，並減少約294噸二氧化碳排放。

巨蛋公司強調，將從整體環境面向推動永續發展，園區內種植近50種樹種、綠覆率達60%，在城市中打造一座會「自己呼吸」的小型生態系，不僅有助於降溫，也提升整體舒適度。園區也導入循環經濟機制，從廢棄物分類、暫存到清運層層把關，讓垃圾有序流動、不外溢，實現零有害廢棄物的目標。

續推動場館節能升級，已完成館內照明全面優化工程，將傳統複金屬燈具，汰換為高效率LED照明系統每年可節電約56萬度（kWh）。圖／巨蛋公司提供
續推動場館節能升級，已完成館內照明全面優化工程，將傳統複金屬燈具，汰換為高效率LED照明系統每年可節電約56萬度（kWh）。圖／巨蛋公司提供

續推動場館節能升級，已完成館內照明全面優化工程，將傳統複金屬燈具，汰換為高效率LED照明系統每年可節電約56萬度（kWh）。圖／巨蛋公司提供
續推動場館節能升級，已完成館內照明全面優化工程，將傳統複金屬燈具，汰換為高效率LED照明系統每年可節電約56萬度（kWh）。圖／巨蛋公司提供

節電 減碳

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