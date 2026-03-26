美伊戰爭石油危機！淡江大橋收尾工程受瀝青缺料影響？公路局：非常緊張

美伊戰爭造成全球石油危機，中油已實施瀝青銷量管控。台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘說，瀝青供應一旦出現問題，恐影響交通安全與公共工程運作，今天公會開理監事會也有討論這一議題，各縣市對瀝青拉警報都非常焦慮。

陳煌銘說，近期瀝青油已限量供應，很多工程開始面臨瀝青供應問題，正如火如荼施工中的淡江大橋等重要工程，廠商會優先供應，但一些小工程，可能在非常時期會被犧牲。

公路局北區新建工程分局長陳永傑說，淡江大橋目前正在做收尾工程，鋪路面整體瀝青需求至少450噸，對於瀝青缺料一事，工程團隊非常緊張，正密切關注發展，因淡江大橋通車在即，廠商有允諾會優先供應。陳永傑說，公路局在北中南各地有許多工程在進行，對瀝青缺料一事嚴陣以待。