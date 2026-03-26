北市增路外24處！續辦重機、機車共用車格 費率一次看

台北市交通局今天公布，將續推延續機車與大型重型機車共用機車格2.0計畫，增設地下停車場、立體停車場及平面停車場等，共計24處路外停車場試辦，收費方式也有不同，預計10月將試辦結束後搜集民意，交通局盼能有效管制重機與一般機車。

停管處營運科長李杰儒表示，該共用車格計畫將從4月6日起為期6個月，增設24處路外停車場試辦。大型重型機車在入場前，就能選擇要停在汽車格，或是機車格區。

他說，收費方式為，停放在汽車區依照小型車費率計價。停放在機車區，則是得斜停最多2個機車格位，因此將比照機車費率的2倍計算，現場也會設置專屬的停車須知牌面，當次最高上限為60元。

至於是否影響到現有汽機車停車空間？李杰儒說，24處試辦的選址，會先以是否有汽機車獨立空間、柵欄，以及格位數，並以月票使用率篩選，盡量不會影響到現有族群的使用。

交通局企劃科長梁力元補充，大型重型機車去年試辦路邊停車格也持續推試辦計畫，並且同步搜集相關民意，使用率也確實出現倍數成長，包含西門町收費開單數到500多張，原先徐州路試辦的使用率也有提高。

他說，透過試辦計畫的路邊、路外停車，也是作為大型重型機車壓力測試，預計10月的試辦計畫過後，再搜集民意，若順利北市會以此為作為重新規畫基礎，目的是希望將大型重型機車和機車的管制，不要有灰色模糊地帶。

此外，知情人士透露，會以走試辦計畫施行，爭點在於交通部認為，停車權責是由地方政府負責，不過，地方政府認為，停車規範屬中央「道路交通管理處罰條例」，認為解決方法是朝修法，兩方因而產生見解不同，才會先朝試辦計畫。