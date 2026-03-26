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八里台北港擴大收容土方範圍 鄭宇恩要求市府訂定管理辦法

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員鄭宇恩表示，現況台北港周邊包含臨港大道、商港路等路段，路側小石頭遍布，土石砂土掉落的情況不僅影響市容，更容易造成車輛打滑、車損甚至交通事故，對居民生命財產安全造成威脅。圖／鄭宇恩提供
新北市議員鄭宇恩表示，現況台北港周邊包含臨港大道、商港路等路段，路側小石頭遍布，土石砂土掉落的情況不僅影響市容，更容易造成車輛打滑、車損甚至交通事故，對居民生命財產安全造成威脅。圖／鄭宇恩提供

國土署為落實全國土石方流向管理等制度、協調開放台北港做為後端去化空間，並為協助雙北市政府公共工程土方暫置所需，協調台北港區範圍14公頃土地做為暫置處理場，惟相關規畫及影響不明，引起地方反彈。新北市議員鄭宇恩要求市府訂定明確管理辦法，以避免砂石車駛入八里市區。

台灣港務公司說明，根據環評規定，目前進港交通量最多只能到每日1788車次，目前平均每日落在1200車次，而相關土方盈餘收入均已有分派回饋金給新北市政府，其中今年根據新北市預算書約1億4309萬餘元。

新北市工務局說明，目前暫置區預計有台北市每日最高25車次、新北市每日最高48車次，不過目前相關收費方式尚在研議中。鄭宇恩要求工務局針對暫置場規畫，應研議比照台北港盈餘分派的方式，編列回饋金給地方，用於八里交通及環境維護。

針對暫置場砂石車進出動線，鄭宇恩指出，工務局回復雙北市府均承諾除淡水地區外，原則上均應行駛台64線及台61線進出台北港，不得駛入八里市區。

然而，目前若有車輛非必要進入八里市區，僅能回歸工程契約處理，並無明確罰則與管制依據，形同缺乏真正約束力。對此，鄭宇恩要求市府儘速研議相關管理辦法，建立明確規範，以維護八里人口密集區的安全及安寧。

鄭宇恩指出，目前民間工程若土方量超過3萬立方公尺，可透過市府各機關推薦進入台北港收容，推薦機關並可收取每立方公尺600元回饋金，但這筆回饋金目前並未明確規畫用於八里地區交通與環境改善，地方卻要直接承受大型車輛頻繁出入所帶來的道路負荷、空氣品質及生活環境衝擊，顯然不合理。

她要求市府應建立制度，將相關經費確實編列回饋八里，用於因應大型車輛衍生的各項成本。工務局則表示，目前工務局推薦案件尚未繳費，後續將於2027年編列對應經費作相關使用。

鄭宇恩表示，近三年涉及砂石車的A1、A2事故數量，光八里區從2023年41件、2024年57件，攀升到2025年67件，且現況台北港周邊包含臨港大道、商港路等路段，路側小石頭遍布，土石砂土掉落的情況不僅影響市容，更容易造成車輛打滑、車損甚至交通事故，對居民生命財產安全造成威脅。

鄭宇恩表示，無論是台北港盈餘分派，或是暫置場的收入，都應用於交通環境改善、事故路口優化、禁行大貨車路段科技執法，並規畫台北港區週邊及主要聯絡道路的專案巡檢及清掃機制，不能等民眾反映才被動處理。

國土署為落實全國土石方流向管理等制度，協調台北港區範圍14公頃土地做為暫置處理場，新北市議員鄭宇恩要求市府訂定明確管理辦法，以避免砂石車駛入八里市區。圖／鄭宇恩提供
國土署為落實全國土石方流向管理等制度，協調台北港區範圍14公頃土地做為暫置處理場，新北市議員鄭宇恩要求市府訂定明確管理辦法，以避免砂石車駛入八里市區。圖／鄭宇恩提供

國土署為落實全國土石方流向管理等制度，協調台北港區範圍14公頃土地做為暫置處理場，新北市議員鄭宇恩要求市府訂定明確管理辦法，以避免砂石車駛入八里市區。圖／鄭宇恩提供
國土署為落實全國土石方流向管理等制度，協調台北港區範圍14公頃土地做為暫置處理場，新北市議員鄭宇恩要求市府訂定明確管理辦法，以避免砂石車駛入八里市區。圖／鄭宇恩提供

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