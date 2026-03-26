浪漫紫藤花瀑綻放 新北滬尾休閒農業區推賞花食農體驗

每年3月下旬至4月上旬是新北淡水紫藤花盛開時節，滬尾休閒農業區於3月28日及30日推出2梯次的「紫藤花開，走讀滬尾」食農體驗遊程，遊程結合在地導覽、賞花、美食及畫藝體驗，名額有限，民眾可至滬尾休閒農業區臉書專頁報名。

新北農業局表示，滬尾休閒農業區發展協會結合區內3家業者推出一條結合自然、文化與美學體驗的1日食農小旅行。行程從上午開始，由專業導覽人員帶領漫步滬尾，解說在地風景與人文故事，隨後前往「紫藤花園」，讓遊客在垂落如瀑的紫藤花海中，感受春季動人的花季景緻與浪漫氛圍。

中午時段於「山之山食驗室」享用由「阿三哥農莊」以在地當季食材(如三空泉產的瓜果葉菜及香草茶）精心料理的特色便當，品嚐最道地的風土美味。午後安排創意畫藝體驗，利用蔬果套等農業資材作為創作媒介，透過手繪把紫藤花的柔美與旅程中的感動留在畫布上，帶回專屬的春日記憶。

農業局表示，邀請民眾走進滬尾，在花海、美食與藝術體驗交織的行程中，感受一場兼具美學與美食春日旅行，報名資訊詳洽「滬尾休閒農業區」臉書粉專，即日起開放報名，每團上限20人，額滿為止。

滬尾休閒農業區發展協會理事長張哲岳表示，協會持續結合區內業者，在不同季節推出食農體驗遊程，串聯在地農業、農村文化、景觀與自然生態，期盼帶領更多民眾走進農村、認識在地。為回饋各界的支持，只要在「滬尾休閒農業區」臉書粉專報名成功，即贈送小瓶茶樹純露或茶樹精油；另外，紫藤花花期約10至14天，花期稍縱即逝，請大家一定要把握每年一度的賞花盛事。