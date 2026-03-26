南港交通瓶頸有解！這條隧道通車後…「南港車站5分鐘直達生技園區」

銜接南港車站與國家生技研究園區的重要交通動脈「國家生技研究園區聯外道路工程」，歷經數年施工與克服地質挑戰後，隧道工程已進入最後施工階段，北市新工處今指出，預計將於今年下半年完工通車，屆時從南港車站5分鐘可直達生技園區。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，這條聯外道路工程北起忠孝東路七段與興中路口，貫穿中南山，南接研究院路一段130巷。隧道主體長約716公尺，加上前後道路，整體工程長度達824公尺，貫穿中南山，不僅是北台灣生技產業鏈的重要連結，更是解決南港研究院路交通瓶頸的關鍵。

新工處指出，過去往返南港車站與生技園區，需繞行狹窄的研究院路一段，尖峰時刻往往塞車長達15至20分鐘，隧道通車後，車程將大幅縮短至5分鐘左右，提供園區員工與周邊居民便捷的交通動線。

另外，隧道還有獨立人行與自行車專用道，隧道內採單孔雙向配置，並特別規畫了寬達3公尺獨立的行人與自行車空間。這不僅保障了慢行者的安全，更建構出從捷運南港站出發的低碳通勤動線，讓「綠色園區」的理念進一步延伸。

新工處也表示，隧道開通後將成為南港舊莊地區重要的防災路徑，未來若遇颱風大雨導致南深橋閘門封閉，該隧道可立即作為研究院路一帶居民往返市中心的替代通道，強化區域交通的韌性。

新工處工務科科長高銘伸表示，目前隧道內部照明、通風系統等已接近完成。市府也將於通車前進行多場模擬演練，確保用路安全。期待正式開放通車後能為南港地區帶來嶄新的交通氣象。

銜接南港車站與國家生技研究園區的重要交通動脈「國家生技研究園區聯外道路工程」，預計將於115年下半年完工通車。圖／北市新工處提供