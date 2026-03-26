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北市擴大試辦重機共用機車格 增24停車場可斜停

中央社／ 台北26日電

台北市交通局去年開始試辦機車與大型重型機車共用格位，今天宣布進一步擴大範圍，24處公有停車場4月6日起開放大型重機斜停2格機車格，並比照各場機車費率2倍收費。

台北市交通局停車管理工程處去年在西門商圈、國父紀念館等處，以藍線劃設千格共用機車格位，除一般機車可以單次收費新台幣20元方式停放，大型重機也能一次斜停2格位，單次收費40元。

停管處今天發布新聞稿表示，機車與大型重機共用格位4月6日起擴大實施，新增24處路外停車場的機車區開放重機斜停2格，費率則採該場域的機車費率2倍計收。

停管處表示，提供共用機車格位的停車場會在入口處設置「試辦大型重機停放機車區場域」告示牌，場內格位也會標示「普通與大型重型機車共用」等專屬停車須知，讓大型重機有停放汽車停車格位以外的選擇。

停管處表示，原本大型重機只能停在汽車格，常被質疑佔車位、汽車族權益受損等，此次依據停車場機車區使用率等挑選擴大實施機車共用格位場域，後續將依民眾反饋和使用狀況評估，檢視試辦方向及是否繼續擴大辦理。

國父紀念館 機車 重機 停車場

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