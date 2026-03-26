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新北新莊中港光雕倒數、加碼延至兒童節連假 漫步星河打卡送咖啡

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北新莊中港大排光雕展展出迄今，累計吸引逾70萬人次朝聖。圖／新北市水利局提供
新北新莊中港大排光雕展展出迄今，累計吸引逾70萬人次朝聖。圖／新北市水利局提供

新北新莊中港大排光雕展展出迄今，累計吸引逾70萬人次朝聖，為回應市民熱烈支持與地方期盼，新北水利局宣布，展期延長至4月6日。現場同步與「獨咖啡」合作，於3月28、29日祭出打卡送咖啡快閃活動。邀請民眾把握最後機會，在絢麗光雕與繽紛夜景中，享受暖心精品咖啡，共度療癒的春日連續假期

水利局表示，中港大排光雕展至今已吸引大量民眾多次回訪，因應連假將至，地方希望展期延長，能將這水岸美景，分享給更多趁著假期出遊的民眾。在參考氣象預報，並評估不影響防洪安全後，決定將展期跨越兒童節與清明連假。

此外，位於中原路與中華路交叉口的中港大排服務中心，目前委由「獨咖啡」經營作為中繼休憩站，店家也熱情響應活動加碼，希望民眾來賞光雕時，能更有感地體驗宜居生活的舒適與療癒。

現場觀賞的蔡小姐分享，因天氣晴朗特地前來欣賞中港光雕活動，對於3米高的北極熊主題燈飾印象深刻，不僅展現光雕設計的巧思，也讓人聯想到環境保護與永續議題，增添觀賞層次。沿著河廊漫步，閃亮亮的星耀之樹、可愛風車與鬱金香燈區及星星河道，隨著燈光變化呈現不同景致，整體氛圍充滿城市節慶感，讓人感到放鬆又療癒，是適合夜間散步的好去處。

中港河廊光雕開展以來，獨咖啡自家烘焙坊即推出美式、拿鐵咖啡外帶第2杯半價及冰滴咖啡外帶買4送1優惠活動，現在加碼快閃活動，3月28及29日2天，只要在光雕河廊，於自信橋和幸福橋間的北極熊合照或錄影片，上傳至FB、IG等個人社交網路平台，可於當日18點至20點至獨咖啡領取免費外帶精品美式咖啡1杯，為響應環保，鼓勵民眾自帶杯具，每日限量50杯，每人1杯送完為止。

新北新莊中港大排光雕展展出迄今，累計吸引逾70萬人次朝聖。圖／新北市水利局提供
新北新莊中港大排光雕展展出迄今，累計吸引逾70萬人次朝聖。圖／新北市水利局提供

咖啡 連續假期 環境保護

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