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李四川拋裝電梯給一樓住戶停車補貼 新北都更處：應可行

聯合報／ 記者林媛玲王慧瑛／新北即時報導
新北都更處統計，近年老宅增設電梯補助，累計申請36案、核准23案，圖為在樹林區復興路的民宅。圖／新北市都更處提供
新北都更處統計，近年老宅增設電梯補助，累計申請36案、核准23案，圖為在樹林區復興路的民宅。圖／新北市都更處提供

新北逾30年老屋有100萬戶，更新牛步，老人困老宅問題嚴峻，國民黨新北市長參選人李四川提老屋建電梯給誘因。新北都更處官員表示，李四川所提作法應該可行，很多一樓屋主確實礙於停車需求而卻步，但要負擔或補助一樓車主使用車位多久時間等細節，政策還需要研議得更深入。

雙北老屋密度高，李四川表示，現行制度須申請建照，要取得住戶同意，程序繁複，資源看得到吃不到，最大困難在於一樓住戶不需使用電梯，且電梯落椿點通常在一樓停車位或庭院，須優先解決一樓停車問題。

為提高一樓住戶配合意願，李四川主張免費提供住家附近公私有停車場專屬車位給一樓屋主。此政策目的在於讓長輩不再是從家中窗戶看外面，能真正走出家門。

新北都更處指出，市長侯友宜上任後，2019年推電梯特快車方案，提供程序簡化、定額補助與限時獎勵，2024、2025年滾動修法提高補助金額為每案最高340萬，降低同意比率門檻，鼓勵老舊公寓增設電梯。新北增設電梯補助累計申請36案、核准23案，量能有提高。

都更處分析，老公寓增設電梯難處在於法定空地被占用或違章使用、樓梯出入口臨法定騎樓、無遮簷人行道或建築線，社區意願整合及費用分擔都是關卡。

新北都更處統計，近年老宅增設電梯補助，累計申請36案、核准23案，圖為在中和圓通路的民宅。圖／新北市都更處提供
新北都更處統計，近年老宅增設電梯補助，累計申請36案、核准23案，圖為在中和圓通路的民宅。圖／新北市都更處提供

新北都更處統計，近年老宅增設電梯補助，累計申請36案、核准23案，圖為在永和永平路的民宅。圖／新北市都更處提供
新北都更處統計，近年老宅增設電梯補助，累計申請36案、核准23案，圖為在永和永平路的民宅。圖／新北市都更處提供

老屋 住戶 新北 李四川

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