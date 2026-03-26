澳洲返台即切換市政模式 侯友宜：讓新北愈來愈進步、國際化

新北市長侯友宜率團到澳洲，走訪布里斯本、雪梨及墨爾本3座城市，今天清晨返國，立即回歸市政崗位，上午10時出席青年局「2026 VentureStar 新北新創之星挑戰賽」，馬不停蹄拚市政。

侯友宜一行人3月16日至3月26日出訪澳洲，拜會政府部門、產業及民間組織，針對新北大巨蛋、跨河煙火、醫療衛生與水資源管理等議題交流，也與新北市議長蔣根煌率領的議會訪團，一同拜訪當地議會及僑界人士。

侯今天清晨回到台灣，在機場分享參訪成果，他說，這一趟到澳洲與當地政府、墨爾本市長、新南威爾斯州議會等交流，也造訪澳洲做得最好的青少年心理健康衛生中心，了解如何做陪伴及預防工作，值得新北在青少年心衛議題作為借鏡。

新北正規畫新北大巨蛋選址，預計今年年中要宣布選址地點，侯友宜說，布里斯本在2032年將辦奧運會，大型場館的設計正如火如荼推進，此行參訪國際知名運動與娛樂場館設計公司Populous亞太區總部，與該公司全球總監暨共同創辦人Paul Henry會面交流，對方談及如何從設計階段開始，透過空間整合與多元活動規畫，讓場館兼具功能性與地標性，結合觀賽體驗、商業機能與城市發展，「沒比賽時，也能把人潮帶進社區」。

侯友宜說，關於新北大巨蛋選址作業，市府團隊將按照規畫期程表對外宣布。

淡江大橋將在今年5月通車，交通、觀光效益備受期待，侯表示，淡江大橋的條件不會比雪梨大橋遜色，如何讓淡江大橋成為國際指標，施放煙火的技術非常重要，為優化「新北跨河煙火」活動品質並確保施放安全，此行拜會全球頂尖煙火設計團隊Foti International Fireworks，借鏡雪梨跨年煙火的豐富經驗，結合淡江大橋地標特色，全面提升新北活動的技術水準與國際能見度。

另外對失智友善照顧、圖書館建設等，也有一些交流、學習，侯友宜說，出訪借鏡其他城市經驗，希望能讓新北變得愈來愈進步，也愈來愈國際化、更偉大。