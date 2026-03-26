結束訪澳行程返台 侯友宜盼讓新北市更國際化

新北市長侯友宜結束訪澳行程今天返台，他表示，此行除與當地市府及議會交流，也去了解青少年心理健康中心運作、大巨蛋規劃、市政措施及跨河煙火等，期盼讓新北市更國際化。

侯友宜結束訪澳行程今天清晨返台，他在桃園國際機場接受媒體聯訪表示，此行除了與政府、市長及議會交流外，也去了解澳洲的青少年心理健康中心如何陪伴及相關預防工作，提供市府在青少年行為方面借鏡。

侯友宜說，由於布里斯本將舉辦2032年奧運會，很多大巨蛋設計現在正如火如荼進行，訪團此行也去了解澳洲相關設計規劃，至於未來新北市大巨蛋選址，市府會依期程表正式對外宣布。

侯友宜指出，即將在今年順利通車的淡江大橋，不但與雪梨大橋不相上下，他相信後續會更好，因此在淡江大橋即將通車之際，也去了解澳洲跨河煙火規劃，期盼讓淡江大橋成為國際指標；另外，也針對失智友善照顧及圖書館等市政方面交流學習，期盼讓新北市變得越來越進步、國際化，也更偉大。