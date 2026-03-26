最衰庇護島翻版...北市這處淪撞車島「5個月撞14次」 交通局提補救

北市民權東路六段庇護島去年11月通車至今，已被撞高達14次，北市議員游淑慧調閱數據更發現，這處庇護島曾「連三天都撞」，頻率之高令人咋舌。北市交工處表示，3月底前將畫設轉彎導引線，以利用路人遵循，並持續觀察現場狀況。

庇護島變「撞車島」？游淑慧接獲陳情，表示北市民權東路六段庇護島通車至今，已經開撞14次，要求交工處應立即檢討移除。

游淑慧說，她早在上會期交通部門質詢時，就針對「內湖區民權東路六段與180巷口」的庇護島設計提出警示，直指其已成為地方惡夢。遺憾的是，該處的陳情案件又立即發生。

根據市府統計資料顯示，這路口庇護島從去年11月2日完成開放通行當晚即發生事故，11月11日、12日、13日竟還「連三天都撞」，一直到今年3 月14日，該處已累計14起事故，與彰化那處連撞15次、被戲稱為「全台最衰」的庇護島根本是難兄難弟，簡直成了「撞車磁鐵」。

游淑慧說，行人庇護島（Pedestrian Refuge Island）設置主因是為了落實「人本交通」，保障行人過馬路安全。她也向警察局交通大隊查證，113年及114年該路口「並沒有」任何行人涉入的交通事故。諷刺的是，這是一個本來平穩的路口，卻在市府投入公帑「優化」後，反而淪為車輛連環撞擊的標靶。

游要求，交工處若無法有效止損，應立即拆除該庇護島，恢復道路安全。 庇護島並非萬靈丹，請交工處日後也不要為了數據上的「人本設施數量」而盲目設置庇護島。

對此，北市交工處表示，民權東路六段180巷是將行穿線退縮後由中央分隔島頭的缺口形成，庇護島頭位置與原分隔島頭位置一致，於去年施作時即配合設置黃黑斜紋及反光導標等安全設施，亦經套繪車行轉彎軌跡。

交工處說，考量為了維護行人通行安全，庇護島仍以維持為方向，將於3月底前畫設轉彎導引線以利用路人遵循，並持續觀察現場交通狀況。