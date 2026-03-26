北市六至七樓集合住宅公安申報 不到3成

內政部去年起將六至七樓集合住宅納入公安檢查申報範圍，北市輔導期至三月底，四月起採「先輔導、後裁罰」，但至今申報率不到三成，原因除了許多社區未設管委會，還有許多住戶不願拆早年加裝的防盜鐵門，建管處昨喊話中央正視現實問題。

六至七樓集合住宅須四年申報一次，北市府輔導申報至三月三十一日，逾期未辦則視大樓是否有管委會，依法對主委裁處一至五千元罰鍰，或對所有權人處六至三十萬元罰鍰。北市應申報建物七六五七件，申報率從去年十一月百分之十六點九提升至百分之二十六點二，約有五千多案未申報。

許多民眾反映，老舊建物過往都有加裝防盜鐵門，外開就會卡到樓梯的迴轉半徑，不符規定，還得花錢拆掉，就算拆了，內門也要是防火材質，但當初三十年前買房就是如此設計，都令人措手不及。

內湖區一處四棟、七層樓共五十四戶的社區，管委會林姓主委說，住戶一開始因要拆鐵門而反對，但他向住戶溝通，樓梯間小，外推門會擋到上下樓、危害到別人，且不拆會被罰，最後拆二十多戶鐵門。

建管處副處長王金棠說，曾多次發文向中央反映防盜鐵門問題，提出與逃生半徑相交不超過十公分等不同方案建議，申報率低不只北市，其他縣市也一樣，盼中央整體考量。

王金棠觀察，還有住戶不敢申報的原因是社區有違建會妨礙逃生，憂申報猶如「自首」，建管處基於最高指導原則，仍要以消防逃生為最大考量。