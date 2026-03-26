聽新聞
0:00 / 0:00
北市六至七樓集合住宅公安申報 不到3成
內政部去年起將六至七樓集合住宅納入公安檢查申報範圍，北市輔導期至三月底，四月起採「先輔導、後裁罰」，但至今申報率不到三成，原因除了許多社區未設管委會，還有許多住戶不願拆早年加裝的防盜鐵門，建管處昨喊話中央正視現實問題。
六至七樓集合住宅須四年申報一次，北市府輔導申報至三月三十一日，逾期未辦則視大樓是否有管委會，依法對主委裁處一至五千元罰鍰，或對所有權人處六至三十萬元罰鍰。北市應申報建物七六五七件，申報率從去年十一月百分之十六點九提升至百分之二十六點二，約有五千多案未申報。
許多民眾反映，老舊建物過往都有加裝防盜鐵門，外開就會卡到樓梯的迴轉半徑，不符規定，還得花錢拆掉，就算拆了，內門也要是防火材質，但當初三十年前買房就是如此設計，都令人措手不及。
內湖區一處四棟、七層樓共五十四戶的社區，管委會林姓主委說，住戶一開始因要拆鐵門而反對，但他向住戶溝通，樓梯間小，外推門會擋到上下樓、危害到別人，且不拆會被罰，最後拆二十多戶鐵門。
建管處副處長王金棠說，曾多次發文向中央反映防盜鐵門問題，提出與逃生半徑相交不超過十公分等不同方案建議，申報率低不只北市，其他縣市也一樣，盼中央整體考量。
王金棠觀察，還有住戶不敢申報的原因是社區有違建會妨礙逃生，憂申報猶如「自首」，建管處基於最高指導原則，仍要以消防逃生為最大考量。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。