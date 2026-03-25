李四川：北士科到社子島將建大橋 規劃輕軌到蘆洲

國民黨新北市長參選人李四川今天表示，輝達落腳北士科，台北市政府已核定要興建大橋從北士科到社子島，規劃輕軌沿蘆社大橋到蘆洲捷運站，以因應雙北共同發展AI產業需求。

李四川今天到蘆洲湧蓮寺參拜，獲湧蓮寺主委陳宏昌歡迎，陳宏昌致詞時對即將卸任的新北市長侯友宜有所怨言。他說，他擔任侯友宜蘆洲競總主委8年，侯友宜承諾蘆洲北側重劃區一定會好好開發，卻讓地方等待8年，也讓他被許多地主埋怨。

他表示，李四川曾擔任新北市及台北市的副市長，對地方非常熟悉，他呼籲大家再次支持李四川，李四川日前在北士科（北投士林科技園區）努力引進輝達，北士科就在蘆洲對面，希望蘆北能開發並連結北士科，蘆洲未來發展將會很好。

李四川表示，他從小就拜觀音菩薩，不管做什麼事情都會請示菩薩，並感謝湧蓮寺出錢出力，對新北市貢獻良多。

李四川表示，輝達進駐北士科後將創造1萬個工作機會，其中70%以上會讓新北市民受惠。因此，他離開北市府時，北市府已核定要興建從北士科跨越基隆河到社子島的大橋，橋上規劃輕軌建設，未來將經蘆社大橋連結到蘆洲的捷運站。

他表示，淡江大橋即將通車，淡海輕軌規劃從淡江大橋延伸到八里，地方也希望輕軌能從八里連結到五股，使區域交通系統完整連結，以因應雙北共同發展AI產業需求。因此，為推動蘆北的各項重劃工程，他向陳宏昌說明，希望陳宏昌再次向鄉親拍胸脯支持他，他一定不會讓陳宏昌受傷，因為這是他的專業。