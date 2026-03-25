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最萌「安全管理員」！ 超長溜滑梯遇死角 暖心童指揮交通網讚爆

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在文山森林公園的超長溜滑梯遇到一群小朋友，自發性地站在兩側當起「安全管理員」，幫忙確認下方淨空後才放行。聯合報系資料照
原PO在文山森林公園的超長溜滑梯遇到一群小朋友，自發性地站在兩側當起「安全管理員」，幫忙確認下方淨空後才放行。聯合報系資料照

公園溜滑梯是許多人的童年回憶，但遇到看不見底部的「超長溜滑梯」時，難免會擔心撞到前面的人。不過，有網友在公園玩耍時，卻遇到了一群「小小管理員」，主動在溜滑梯的死角處幫忙指揮交通、維護安全，超暖心的舉動在網路上曝光後，引來大批網友狂讚：「這群孩子太棒了，父母一定很驕傲！」

原PO在Threads上發布了一段影片，分享自己去公園挑戰超長溜滑梯的有趣經歷。她表示，當輪到她溜的時候，因為滑梯設計的關係，完全看不到底下的狀況。沒想到，溜到一半竟出現一群小朋友排排站在滑梯兩側。

影片中，這些小朋友完全沒有自己下去玩，反而是緊盯著下方，並熟練地伸出手比出「停止」的手勢，對著原PO喊：「等一下⋯⋯好了～可以下來囉！」甚至還有小朋友在旁邊激動地指揮：「溜！溜！水水水（漂亮）！」宛如專業的交通導護，一路確保原PO安全溜到底部。

原PO感動地在貼文中寫下：「他們沒有在玩，反而在維護大家的安全，真的有夠棒，爸媽一定很驕傲！」她也幽默地回覆網友，表示自己一把年紀了還能體驗到被這麼多小朋友「指揮護駕」，情緒價值真的瞬間拉滿。

這段影片曝光後迅速引發熱議，許多網友被這群小天使的舉動給融化，紛紛留言大讚，「這才是正確的公園遊玩秩序」、「世界上需要多一點這些可愛的小孩」、「比起那些會插隊、霸佔設施的，這種有愛的氣氛才會讓環境越來越好」；也有不少網友被孩子「指揮若定」的模樣逗樂，「他們一坨站在溜滑梯兩邊指揮交通好可愛」、「感覺他們以後會去參加白沙屯媽祖遶境，然後幫忙指揮交通」。

根據「聯合報」報導，位於台北市的文山森林公園前身是公墓，經市府遷葬、改造後轉型成11公頃的公園，並以一座總長近50公尺、高低差14.8公尺的溜滑梯為最大亮點。雖然公墓轉型成公園後，讓民眾假日時多了讓孩子放電的去處，但大量人潮、嬉鬧噪音也引起在地居民反感。

溜滑梯 公園 情緒價值 小孩

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