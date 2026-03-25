淡水區漁人碼頭情人橋鋼纜異常 漁業處預警封閉檢測

新北市淡水漁人碼頭內遊客非常喜愛的著名地標「情人橋」，日前傳出鋼纜異常晃動，新北市漁業及漁港事業管理處為了確保遊客安全，宣布全面封閉橋梁，暫停行人通行，並委由專業工程顧問公司全面檢測與安全評估。在確認結構無虞前，情人橋將持續維持封閉，另淡水漁會，也針對漁港內往來船隻，同步發布安全提醒，要求通過橋下時應加速通行、避免逗留，降低潛在風險。

新北市漁業處北海岸漁管所長龔欣佳指出，情人橋是在民國92年時完工起用，全長196公尺，只提供行人通行使用，平時依既定維護機制，2年一次，定期由專業技師巡檢與保養，因此在這個月23日執行例行檢查時，技師發現橋梁鋼纜晃動幅度較歷年明顯增加，初步研判可能影響結構穩定性，隨即於啟動預防性封橋，並委託專業技師進一步檢測，釐清原因及影響範圍。

漁業處說明，依顧問公司建議，後續將優先檢測鋼索索力，透過科學數據分析橋梁受力狀況，再依檢測結果綜合判定橋梁結構安全性，作為後續是否開放通行的重要依據。現場可見橋面已拉起封鎖線並設置告示牌，說明因年度檢修作業暫停開放，民眾僅能改道周邊動線通行，無法如往常登橋拍照、遠眺淡水河口景致。