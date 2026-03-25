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國影2期停車場爭議 新北：盼中央履約早日興建

中央社／ 新北25日電

國家電影及視聽文化中心2期工程推動出現爭議，新北市府今天表示，中央2021年已承諾由地方無償提供土地、中央負責興建並含停車場，盼儘速動工，避免工程經費持續攀升。

民進黨籍立法委員蘇巧慧24日表示，已與行政院長卓榮泰會商，中央將依原計畫支持國影2期留在新莊，並全額補助擴充停車場設施，以回應地方需求。

對此，新北市副市長劉和然今天在市政會議表示，國影中心2期基地本來就是以停車場功能為主，為了興建國影中心，才由行政院協商，市府透過都市計畫將土地變更使用項目，也就是說停車場是非蓋不可，絕非「額外增加」的擴充項目。

劉和然並請各局處首長對外界不實的資訊，務必本於專業與事實及時澄清，以免遭到扭曲。他接受媒體聯訪表示，2021年10月7日時任行政院秘書長李孟諺邀集國家發展委員會、文化部與市政府研議。

他說，當時會議定案由新北市府無償提供1.64公頃土地，行政院全部出資興建，原土地使用分區為「停車場用地（兼供國家電影文化中心使用）」，2023年新北透過都市計畫變更為「國家電影及視聽文化中心用地兼供停車場使用」，明定增設500個機車位和500個汽車位是最低標準。

劉和然說，去年文化部拜會新北市府時提到，因工程經費增加盼新北負擔部分費用；但市府立場始終就是希望中央按當年協調會結論執行承諾。因文化部後續無下文，後來新北市議員才會在議會質詢，要求收回土地自行興建。

劉和然說，希望中央履行當年承諾並儘速興建，否則拖得越久，工程經費會愈來愈高；且文化部在興建過程，須傾聽地方聲音，與在地溝通。

卓榮泰 都市計畫 劉和然

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