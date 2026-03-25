快訊

柯文哲4大案將宣判 律師揪關鍵：看法官如何認定「小沈1500」Excel檔

元大金通過5.2583股換1股元大投信 完全收購元大投信股權

LINE免費貼圖3款！它有16種風格圖案高CP、「發射愛心光波」日常用語太Q

打造全齡共融場域 汐止區保長安橋下空間熱鬧啟用

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
保長長安橋下空間啟用，規劃8大主題，全齡化的遊憩空間，歡迎大小朋友來玩。圖／觀天下有線電視提供
保長長安橋下空間啟用，規劃8大主題，全齡化的遊憩空間，歡迎大小朋友來玩。圖／觀天下有線電視提供

為了打造安全、友善且多元的公共休憩場域，汐止區公所辦理「保長長安橋下空間改善工程」，將原本單調的橋下空間轉型為結合兒童遊戲、運動休閒及藝文活動的多功能休憩場域，今(25)日啟用儀式上，包括汐止區長林慶豐、新北市議員白珮茹、張錦豪，及長安里長楊清風、保長里長賴宗福，以及里民，還有長安國小幼兒園小朋友都來參加，現場好熱鬧。

汐止區長林慶豐表示，本案基地面積約3,020平方公尺，整體規劃共分為8大主題區域，包含幼兒滑步車場、籃球場、跑酷場域、地面遊憩區、共融遊戲區、成人體健區、藝文展覽廣場及地面遊戲區等，兼顧兒童遊戲安全、青少年運動需求與成人休憩健身功能，落實全齡共融的設計理念。

新北市議員白珮茹提到，透過整理後，整個橋下公園空間變的明亮，透過各種特色遊具，讓更多的年齡層可以來參與，讓孩子們也有更多的選擇，感謝各單位的協助，讓全齡化運動持續向前推動。

新北市議員張錦豪指出，新北市政府花了1,500萬施作，今天正式啟用，橋下空間規劃了8大主題，今天也看到長安國小附幼小朋友來玩，不但地方居民用的到，長者也會帶著孩子來到這邊，長者有體健設施，小朋友可以玩共融遊具，青少年來到這邊除了可以打籃球以外，還可以玩跑酷。

小朋友迫不及待在共融遊戲區玩的不亦樂呼，設置了大型攀爬遊具與共融鞦韆，至於新北第一座跑酷場域則提供13歲以上挑戰體能與技巧的安全場地，現場來賓們也在專業教練指導下，初階體驗，也建議規劃針對不同年齡層之跑酷相關教學，可以增加一般民眾對於跑酷的了解，重要的是能更安全的在跑酷場挑戰，目前保長安橋下空間正式啟用，全齡化的遊憩空間，歡迎大小朋友來玩。

白珮茹

延伸閱讀

湖口鄉樂活運動館開工總經費4.1億元 李洋今出席動土典禮

影／基隆市長參選人童子瑋進步城市學習之旅 首站到屏東縣

彰化大城鄉2號公墓華麗轉身 打造追風COOL樂園

扶輪社辦插花美學 汐止區厚德里不分男女學花藝

相關新聞

李四川：北士科到社子島將建大橋 規劃輕軌到蘆洲

國民黨新北市長參選人李四川今天表示，輝達落腳北士科，台北市政府已核定要興建大橋從北士科到社子島，規劃輕軌沿蘆社大橋到蘆洲...

最萌「安全管理員」！ 超長溜滑梯遇死角 暖心童指揮交通網讚爆

到公園玩溜滑梯是許多人的童年回憶，但遇到看不見底部的「超長溜滑梯」時，難免會擔心撞到前面的人。不過，有網友在公園玩耍時，卻遇到了一群「小小管理員」，主動在溜滑梯的死角處幫忙指揮交通、維護安全，超暖心的舉動在網路上曝光後，引來大批網友狂讚：「這群孩子太棒了，父母一定很驕傲！」

文學落腳公館！北市文學館2027啟用 手稿信件成亮點

台北文學館預計將於2027年底開幕，未來將座落在公館多目標綜合大樓內，台北市文化局長蔡詩萍介紹，北市是台灣文學發生的重要舞台，暨台灣又國際，未來將由「文訊」雜誌社社長封德屏規畫，展覽代表北市、重要文學家的手稿、信件等。

基隆警消繁重加給比照直轄市年增4千萬 謝國樑：擬5月1日起支給

基隆市長謝國樑今天核定，將依行政院2月12日函修正「警察人員警勤加給表」，向基隆市議會追加預算，擬自5月起提升警消人員繁重加給，年增逾4千萬元。

黃國昌拋新北社宅藍圖 喊2034年達成目標3.1萬戶

台灣民眾黨新北市長參選人黃國昌今偕新北市板橋區議員參選人林子宇、土樹三鶯區議員參選人吳亞倫與台北商業大學財稅系教授黃耀輝，發表社宅政見，也喊出「居住正義、我來實現」口號，在新北實踐居住正義的目標。

替新北爭取百億建設、9法案修正 蘇巧慧曬國會成績單

2026選戰愈來愈熱，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天公布她第十一屆第四會期國會成績報告，除了爭取新北市超過百億元經費，也提出9項法案修正草案，蘇巧慧說，上個會期她不僅獲得「公民監督國會聯盟」第十五度評鑑為優秀立委，更是連續十二會期獲得優秀立委的肯定，感謝各界對她在國會表現的支持和鼓勵，她會持續在立法院為新北爭取資源、緊盯建設進度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。