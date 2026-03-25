打造全齡共融場域 汐止區保長安橋下空間熱鬧啟用

為了打造安全、友善且多元的公共休憩場域，汐止區公所辦理「保長長安橋下空間改善工程」，將原本單調的橋下空間轉型為結合兒童遊戲、運動休閒及藝文活動的多功能休憩場域，今(25)日啟用儀式上，包括汐止區長林慶豐、新北市議員白珮茹、張錦豪，及長安里長楊清風、保長里長賴宗福，以及里民，還有長安國小幼兒園小朋友都來參加，現場好熱鬧。

汐止區長林慶豐表示，本案基地面積約3,020平方公尺，整體規劃共分為8大主題區域，包含幼兒滑步車場、籃球場、跑酷場域、地面遊憩區、共融遊戲區、成人體健區、藝文展覽廣場及地面遊戲區等，兼顧兒童遊戲安全、青少年運動需求與成人休憩健身功能，落實全齡共融的設計理念。

新北市議員白珮茹提到，透過整理後，整個橋下公園空間變的明亮，透過各種特色遊具，讓更多的年齡層可以來參與，讓孩子們也有更多的選擇，感謝各單位的協助，讓全齡化運動持續向前推動。

新北市議員張錦豪指出，新北市政府花了1,500萬施作，今天正式啟用，橋下空間規劃了8大主題，今天也看到長安國小附幼小朋友來玩，不但地方居民用的到，長者也會帶著孩子來到這邊，長者有體健設施，小朋友可以玩共融遊具，青少年來到這邊除了可以打籃球以外，還可以玩跑酷。

小朋友迫不及待在共融遊戲區玩的不亦樂呼，設置了大型攀爬遊具與共融鞦韆，至於新北第一座跑酷場域則提供13歲以上挑戰體能與技巧的安全場地，現場來賓們也在專業教練指導下，初階體驗，也建議規劃針對不同年齡層之跑酷相關教學，可以增加一般民眾對於跑酷的了解，重要的是能更安全的在跑酷場挑戰，目前保長安橋下空間正式啟用，全齡化的遊憩空間，歡迎大小朋友來玩。