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力邀獨老走出家門 汐止區秀峰社區共餐有人情味

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
秀峰社區共餐邀請獨老參加，一起感受社區的人情味。圖／觀天下有線電視提供
秀峰社區共餐邀請獨老參加，一起感受社區的人情味。圖／觀天下有線電視提供

汐止區秀峰社區每個星期三固定共餐、打麻將，促進鄰居間的交流，而今(25)日很不一樣，特別力邀鄰近的獨居長者走出家門，和大家同樂，吃著社區及鄰居準備的拿手菜，讓他們感受社區的人情味與熱情，現場熱鬧又溫馨。

秀峰社區發展協會理事長胡朝進表示，秀峰社區每週三都有共餐，今天比較特別就是因為剛過完年，社區的獨居長輩也應該出來走一走，所以有拜託社區2位里長邀請里內獨居長輩來，結果發現獨居長輩真的比較不喜歡走出來，今天有2位獨居長輩走出家門來同樂，所以也發給小紅包鼓勵他們，他們出來後發現社區還不錯，很熱鬧，大家一起共餐很有味道，也希望他們發現社區活動是很不錯的，自己很樂意走出來。

秀山里長廖炯華說，秀峰社區跟里辦公處合辦共餐，大家都很用心，里民都會做一些米粉、油飯或是拿手菜來，還切水果來跟大家分享，希望長輩多多到活動中心來，共餐也可以聊聊天，才不會待在家很無聊。

當天汐止區長林慶豐也來和大家一起吃飯話家常，現場也高歌一曲同樂，中午時間共餐，菜色很豐富，除了社區、里長準備，有米粉、油飯、滷味小菜之外，鄰居也端出拿手菜，有佛跳牆、泡菜、甜點芋頭八寶糕，希望讓第一次來參加社區共餐的獨居長輩，感受到社區滿滿的熱情與人情味，因為剛過完年，也特地準備了小紅包鼓勵他們，讓獨居長輩很感動。

汐止區長林慶豐指出，今天中午非常開心到秀峰社區與長輩一起共餐，不少長輩還特地帶來自己的拿手菜跟所有的好朋友一起分享，現在汐止區高齡化人口已經達19%多，將近有4萬的65歲以上長者，很感謝不論是社區發展協會或是里辦公室，開辦銀髮俱樂部讓長者有聚集的地方，此外，也來宣導敬老愛心卡的使用，今年的7月之後，敬老愛心卡也會加碼到600點，期盼長輩多加利用，多搭乘大眾運輸工具，多出來走走。

汐止

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