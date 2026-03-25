瑞芳區爪峰里年後首場共餐 活動中心整修啟用溫馨迎長者
新北市瑞芳區爪峰里於年後舉辦首次銀髮共餐活動，不僅象徵新一年的溫馨開端，也成為里內長者齊聚交流的重要時刻。本次活動同時是活動中心地坪重新整修完成後的首次啟用，嶄新的空間環境讓長者用餐更加舒適、安全，整體氛圍煥然一新，獲得里民一致好評。
為了迎接這場別具意義的共餐活動，里長、社區發展協會理事長及志工團隊一早便投入準備工作，從場地布置、餐點安排到現場服務皆細心到位，展現社區凝聚力與對長者的關懷。活動現場氣氛熱絡，長者們在溫馨的環境中共進午餐、閒話家常，笑聲不斷，充分展現社區互助與關懷的精神。
瑞芳區長楊勝閔也特別到場關心長者，與大家親切互動、話家常，了解長輩們的生活需求，並肯定里辦公處與志工團隊長期投入銀髮照顧服務的用心。區長表示，未來將持續支持地方推動各項關懷長者的活動，打造更友善、高齡共融的社區環境，讓長者安心生活、幸福老化。
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