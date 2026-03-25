新莊福營國中銅管五重奏 初成軍拿下全國賽特優

新莊區的福營國中管樂團表現優異、屢獲佳績，此次管樂團在老師指導下推派組成銅管五重奏，成員皆自小學習管樂、基礎扎實，雖初期面臨合奏默契的挑戰，但經過不斷練習與磨合，短時間內於新北市比賽獲優等並晉級全國賽，最終榮獲特優，不僅為學校創下佳績，也留下珍貴的學習與成長回憶。

指揮郭韋伶老師表示，在管樂團團練的時候，她跟柯旻慧老師發現這五個學生吹奏得特別穩定，所以產生了組團參加比賽的想法，在不斷的練習及訓練下，果然獲得好成績。

銅管五重奏由八年級的朱渝璋(低音號)、徐霂愷(法國號)、林祺恩(長號)、鄭宇琇(小號)、劉定霏(小號)所組成，這五個學生，國小來自同一個學校，也從小二開始學習管樂，穩定紮實的基礎，讓他們各自都對自己的樂器都很擅長，但初次組團，卻成了彼此的默契大考驗。

演奏長號的林祺恩同學說，練習過程中有發現合不起來，在老師們的引導下，他們也不斷磨合，慢慢地找到節奏，才有這次的成果。

福營國中銅管五重奏，114年7月成團，僅四個月的時間便在新北市學生音樂比賽拿到優等，並且獲得全國賽門票，今年度的全國賽中，穩定發揮獲得特優的好成績，這群從小二相伴學習的孩子，一起讀書一起玩音樂，現在也為福營國中校史創下難得的紀錄，相信這段努力的過程，都能成為他們國中生涯，美好的回憶。