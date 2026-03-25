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4月火金姑紛飛 北市賞螢導覽、體驗營將登場

中央社／ 台北25日電

火金姑紛飛季節將至，台北市公園處今天表示，4月1日至5月3日系列賞螢活動登場，可上台北公園螢火蟲主題網搜尋。台北市立動物園則於29日開放網路報名「螢光秘境體驗營」。

台北市公園處發布資訊提醒民眾把握季節賞螢，從4月1日到5月3日推出螢火蟲系列活動，例如市區內的大安森林公園、榮星花園公園自4月13日起推出賞螢導覽。

南港茶葉製造示範場則從4月18日到5月3日推出多場夜訪火金姑活動。永建國小校內馬明潭生態園區，4月17日到24日也有3場螢光小旅行。

台北市立動物園說，3月29日上午10時起開放網路報名「螢光秘境體驗營」，共4梯次，將由講師引導學員觀察不同種類螢火蟲的發光特徵，學習透過閃光頻率與顏色辨識種類、分辨雌雄。

動物園補充，台灣一年四季從海邊到高山都有螢火蟲蹤跡，海拔800公尺以下的低海拔山區是種類及數量最多的區域，台北地區的觀賞季節在4月到5月，因其生長需無農藥污染、光害極低且有良好遮蔽空間，也成了土地健康的環境指標。

且螢火蟲是經過卵、幼蟲、蛹、成蟲等4階段的完全變態昆蟲，需1年時間，在空中閃亮20多天後就完成牠的生命周期，雄蟲具兩節發光器、雌蟲通常一節或無翅，發光不僅是為了求偶、溝通，也有警告捕食者之意。

賞螢 螢火蟲

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