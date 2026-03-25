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翡翠水庫蓄水率達近9成 適度支援石門水庫

中央社／ 台北25日電

台北翡管局表示，今年降雨明顯偏少，全台各主要水庫水位下滑，翡翠水庫維持蓄水率89.7%。因石門水庫水位下降，為減輕供水壓力，翡翠水庫透過下游自來水管網進行支援。

台北翡翠水庫管理局今天發布新聞資料表示，統計至凌晨0時，翡翠水庫有效蓄水量達3億3195萬立方公尺，蓄水率89.7%，在全台水情偏緊之際，穩定北台灣供水支柱。

翡管局表示，今年受氣候影響，翡翠水庫集水區降雨量偏少。經統計，歷年平均累積雨量為559.1毫米，今年至今降雨399.8毫米，約歷年平均7成。

翡管局表示，翡翠水庫藉由精準操作與供水調度，目前維持高蓄水位。中央氣象署預測今年春季（3至5月）降雨可能偏少至正常，西半部水情偏乾，梅雨季降雨情況有不確定性。翡翠水庫目前蓄水充沛，確保大台北地區供水無虞，將配合中央調度支援供水。

翡管局表示，新竹地區水情燈號目前轉為黃燈，石門水庫水位續降，為減輕其供水壓力，翡翠水庫透過下游自來水管網，每天支援板新地區所需用水約78萬噸。

翡管局表示，透過此調度模式，盼紓解石門水庫供水壓力，保有一定蓄水量，且透過「桃園—新竹備援管線」跨區輸水至新竹地區，確保國家科技產業重鎮新竹科學園區及周邊產業用水穩定，同時維持北北基桃供水安全。

此外，翡翠水庫蓄水量充沛，水質同樣表現優異，翡管局表示，嚴格的集水區保育與污染源管理，翡翠水庫近4年的每年水質檢測都達優良水質標準。

翡管局表示，翡翠水庫蓄水狀況良好，可支援北台灣跨區供水調度，但枯水期未結束，加上氣候變化仍具不確定性，呼籲民眾應珍惜水資源，節約用水。

石門水庫 翡翠水庫

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