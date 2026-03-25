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北市驗蔬果農藥殘留51件 違規13件茼蒿占7件最多
台北市衛生局今天表示，1月到2月執行市售生鮮蔬果農藥殘留定期檢驗，共抽驗51件，結果有13件不符規定、占25.5%，當中不合格超過1件的產品，茼蒿達7件、草莓2件不符規定。
衛生局發布115年1月到2月生鮮蔬果抽驗農藥殘留結果，共抽驗51件，13件不符規定、不合格率25.5%。
不合格產品包含茼蒿7件、草莓2件，以及菠菜、青蔥、韭菜花、大芥菜各1件，各檢出1項到2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」。
衛生局說，已下令抽驗地點下架不合格產品，源自北市產品，依「食品安全衛生管理法」有關「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，處分責任業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若無法交代來源，處分販售業者新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
產品來自外縣市部分，已移請所轄衛生局處理。
此外，衛生局說，已通知台北農產運銷股份有限公司依據「進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點」，針對違規農友停止供應不符規定品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應不合格果菜的品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號都不得到貨。
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