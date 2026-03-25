文學落腳公館！北市文學館2027啟用 手稿信件成亮點

台北文學館預計將於2027年底開幕，未來將座落在公館多目標綜合大樓內，台北市文化局長蔡詩萍介紹，北市是台灣文學發生的重要舞台，暨台灣又國際，未來將由「文訊」雜誌社社長封德屏規畫，展覽代表北市、重要文學家的手稿、信件等。

公館這座本多目標大樓，全稱為「公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓新建工程」，基地面積達32861平方公尺，作為汰換將超過年限公館淨水場配水池進行改建外，也為充分利用土地資源。台北文學館就是一例。

蔡詩萍說，柯文哲時代時答應封德屏要興建一座台北文學館，可惜的是在任期後期，於是蔣萬安上任後，也持續尋覓合適的建物，可惜的是北市建築都過於老舊又或腹地不適合等，因緣際會之下找到興建中的多功能大樓。

他介紹，期程預計年底完工進駐，屆時會有典藏委員會來盤點適合館方的收藏，「台北市在日治時代是文學發生之處，戰後國民政遷台，很多大陸作家流亡來台，也都是以台北文根據地，或文學舞台發生在台北，像是夏志清及夏濟安，創辦的雜誌就是以台大為基地。」

「就連張愛玲唯一一次到台灣，也是在台北和『中外文學』的白先勇聚會，再到花蓮。」蔡詩萍說，可見台北在台灣文學上有其重要與獨特性，這會是台北文學館最重要特色。

不過，他也說，相關細部規畫會是由封德屏著手，但相信台北文學館會是各地文學館中，暨台灣又國際，這肯定會是最大特色。

至於手稿的典藏收購。蔡詩萍說，典藏委員會有一定的機制辦法，如同美術館一樣會是以捐贈為主、收購為輔，「完全收購也難以和拍賣公司比拚，就像是現在要收購書法家大家臺靜農就要上百萬，對一個收購單位來說很難收，臺家也將字無償捐贈。」